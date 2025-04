年に一度の「May the 4th(メイ・ザ・フォース)」を祝う「スター・ウォーズ」ファンに向けて、全9種の新たな「レゴ(R) スター・ウォーズ TM」が登場!

5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念した、映画内のアイコニックなキャラクターやシーンが再現できるレゴ(R)ブロックです☆

「レゴ(R) スター・ウォーズ TM」まとめ

発売日:2025年5月1日(木)

※一部製品は5月4日(日)より発売

※4月18日(金)午前9時より一部製品の先行予約開始

予約受付対象/販売店舗:全国のレゴ(R)ストア、レゴランド(R)・ジャパン・リゾート、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪、そのほか全国のレゴ(R)製品取り扱い店舗、レゴ(R)公式オンラインストアなど

※予約受付対象店舗に関しては、各店舗に問合せください

※製品の取り扱いがない店舗もあるため、詳細は各店舗に問合せください

レゴ(R)スター・ウォーズ TM特設サイト:https://www.lego.com/ja-jp/themes/star-wars/about

5月4日に迎える「スター・ウォーズの日」に向け、全9種の新たな「レゴ(R) スター・ウォーズ TM」が登場。

さらに、発売に先駆け4月18日から20日にかけて日本で開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン」では「レゴ(R) スター・ウォーズ TM」の特設ブースが登場し、いち早く新「レゴ(R) スター・ウォーズ TM」を展示されます。

さらに限定体験コンテンツのほか、製品デザイナーによるトークセッションなども予定されています。

レゴ(R) スター・ウォーズ TM ジャンゴ・フェットのファイアスプレー級哨戒攻撃艇

価格:42,980円(税込)

発売日:2025年5月4日(日)

製品番号:75409

対象年齢:18歳以上

ピース数:2,970個

サイズ(完成時):約高さ19×幅44×奥行39cm

全2,970ピースで構成された、ファンが映画の名シーンを自宅で組み立てることが出来る「レゴ(R) スター・ウォーズ TM ジャンゴ・フェットのファイアスプレー級哨戒攻撃艇」」

セットでは、「ジャンゴ・フェット」がジェダイを追跡し、アステロイド帯を縦横無尽に飛行するスリリングなシーンを再現することがでます。

精巧に作り込まれた内部構造、可動式のメインハッチ、調整可能なブラスター、劇中でも印象的なセイスミック・チャージなど臨場感あふれるギミックを多数搭載。

さらに、本機は着陸モード・飛行モードのいずれにも対応した展示スタンドが付属しており、ディスプレイアイテムとしても高い完成度を誇ります。

レゴ(R) スター・ウォーズ TM スター・ウォーズ TM ロゴ

価格:10,980円(税込)

発売日:2025年5月1日(木)※先行予約対象製品

製品番号:75407

対象年齢:18歳以上

ピース数:700個

サイズ(完成時):約高さ13×幅30×奥行3cm

組み立てながら見つけられる驚きやディテールが満載の「レゴ(R) スター・ウォーズ TM スター・ウォーズ TM ロゴ」

「スター・ウォーズ」の映画史において最も知名度の高いタイトルカードのひとつを3Dで再現することができます。

ファンに新たな楽しみが提供される、700ピースのセットです。

レゴ(R) スター・ウォーズ TM C1-10P ‘チョッパー’ TM アストロメク・ドロイド

価格:17,480円(税込)

発売日:2025年5月1日(木)※先行予約対象製品

製品番号:75416

対象年齢:10歳以上

ピース数:1,039個

サイズ(完成時):約高さ22×幅16×奥行10cm

銀河系で最もいたずら好きなドロイドがレゴ(R) ブロックで再現された「レゴ(R) スター・ウォーズ TM C1-10P ‘チョッパー’ TM アストロメク・ドロイド」

頭部の可動、可動式の腕、隠されたツールなど、細かな特徴が満載です。

さらに、セットには「チョッパー」フィギュアとアイコニックなドロイドに関する深い情報を記載した情報プレートも付属されています。

レゴ(R) スター・ウォーズ TM 反乱軍の U ウィング・スターファイター TM

価格:10,980円(税込)

発売日:2025年5月1日(木)※先行予約対象製品

製品番号:75399

対象年齢:8歳以上

ピース数:594個

サイズ(完成時):約高さ9×幅41×奥行16cm

映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』、およびシリーズ『キャシアン・アンドー』に登場するアイコニックなレベルキャリアを594ピースのレゴ(R)ブロックで再現した「レゴ(R) スター・ウォーズ TM 反乱軍の U ウィング・スターファイター TM」

セットには「キャシアン・アンドー」「K-2SO」「ISB エージェント」そしてミニフィギュアとして初登場する「デドラ・ミーロ」が含まれています。

また、ウィングを「V」字型に配置するスイング機能も搭載されています。

レゴ(R) スター・ウォーズ TM カイロ・レンのコマンド・シャトル

価格:10,980円(税込)

発売日:2025年5月1日(木)

製品番号:75406

対象年齢:18歳以上

ピース数:386個

サイズ(完成時):約高さ26×幅13×奥行44cm

「カイロ・レン」専用のコマンドーシャトルをイメージした「レゴ(R) スター・ウォーズ TM カイロ・レンのコマンド・シャトル」

細かいディティールにもこだわりが光る、物語の名シーンが再現できるレゴ(R) ブロックです。

レゴ(R) スター・ウォーズ TM カイロ・レン TM のヘルメット

価格:10,980円(税込)

発売日:2025年5月1日(木)

製品番号:75415

対象年齢:18歳以上

ピース数:529個

サイズ(完成時):約高さ18×幅11×奥行13cm

ダークサイドの要素が詰まった「レゴ(R) スター・ウォーズ TM カイロ・レン TM のヘルメット」

529ピースで構成され、ヘルメットコレクションの最新作として登場します。

レゴ(R) スター・ウォーズ TM ジャンゴ・フェット TM ヘルメット

価格:12,480円(税込)

発売日:2025年5月1日(木)※先行予約対象製品

製品番号:75408

対象年齢:18歳以上

ピース数:616個

サイズ(完成時):約高さ21×幅12×奥行11cm

映画『スター・ウォーズ エピソード 2/クローンの攻撃』に登場する「ジャンゴ・フェット」のヘルメットを再現した「「レゴ(R) スター・ウォーズ TM ジャンゴ・フェット TM ヘルメット」

調整可能なレンジファインダーアンテナなどのユニークなディテールを備えた、全616ピースで構成されたヘルメットコレクションです。

レゴ(R) スター・ウォーズ TM ブリックヘッズ ルーク・スカイウォーカー TM(反乱軍パイロットバージョン)

価格:1,580円(税込)

発売日:2025年5月1日(木)

製品番号:40795

対象年齢:10歳以上

ピース数:138個

サイズ(完成時):約高さ8cm

新登場となる「レゴ(R) スター・ウォーズ TM ブリックヘッズ ルーク・スカイウォーカー TM(反乱軍パイロットバージョン)」

映画でお馴染みのアイコニックなキャラクター「ルーク・スカイウォーカー」が反乱軍のパイロットバージョンで再現されています。

レゴ(R) スター・ウォーズ TM ブリックヘッズ シスの復讐 TM:ヒーローとヴィラン

価格:7,480円(税込)

発売日:2025年5月1日(木)

製品番号:40796

対象年齢:10歳以上

ピース数:656個

サイズ(完成時):約高さ8cm

「レゴ(R) スター・ウォーズ TM ブリックヘッズ シスの復讐 TM:ヒーローとヴィラン」も新たにラインナップ。

ヒーローとヴィランが再現された、ディスプレイにぴったりのグッズです。

「スター・ウォーズの日」を記念した、映画内のアイコニックなキャラクターやシーンをレゴ(R)ブロックで再現した「スター・ウォーズ」グッズ。

2025年5月1日より新たに発売される「レゴ(R) スター・ウォーズ TM」グッズ9種の紹介でした☆

