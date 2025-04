CONCACAFチャンピオンズカップ・ベスト8で注目を集めたのは、ピッチ上のゴールではなく、乱闘中に飛び出したルイス・スアレスの得意技だったようだ。『MARCA』が伝えている。



インテル・マイアミが3-1で勝利したロサンゼルスFCとの一戦で、スアレスがチームメイトのジョルディ・アルバの手に噛みついているようなシーンが映像で捉えられ、物議を醸している。



事件が起きたのは後半89分。LAFCのマルロン・サントスによる激しいタックルをきっかけに両チーム入り乱れての乱闘に発展。その最中、スアレスはアルバの首を掴みながら手を軽く噛むような動きをみせた。隣ではフランス代表FWオリヴィエ・ジルーもアルバの首元を掴んでおり、場面は混沌を極めていた。





Luis ‘El Vampiro’ Suarez returned this week - only he sunk his teeth into teammate Jordi Alba thinking he was an LAFC player.



The bite occurred in the 89th minute during the big melee between #InterMiamiCF and LAFC following a hard foul on Leo #Messi.



Incredible. pic.twitter.com/gMzRdxcCYp