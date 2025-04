歌手の浜崎あゆみ(46)が15日、「2025微博文化交流ナイト」に登壇。中国語と英語のスピーチで会場を盛り上げた。

「weibo日本年度ベストアーティスト賞」に笑顔がはじけた浜崎あゆみ。「98年のデビュー以来、一貫して全ての楽曲の作詞を手掛け、ロック、バラード、ダンスナンバーなど多彩な音楽スタイルで時代の音を捉えながら、一度も休むことなく活動を続け、今後破られることのないであろう数々の記録と共に、平成の歌姫という伝説を築き上げた。weiboでは10年以上に渡り積極的な発信を続け、日本のアーティストの中でも常にトップクラスのエンゲージメントを誇り、309万人のフォロワーから熱い支持を受けている。昨年16年ぶりに開催された中国公演では変わらぬ絶大な人気を見せつけ、今年もアジア各国を回るツアーが発表されたばかり。まさに枠にはまらないアジアの歌姫であり、文化の垣根を越えた多くの象徴である」と受賞理由が説明され、黒のエキゾチックなドレスで登壇した。

浜崎は「この度はベストアーティスト賞をいただきまして、誠にありがとうございます。昨年続いて今年も中国でアジアツアーとして公演をやらせていただきますので、会場で皆さんにお会いできるのをとても楽しみにしています」と日本語であいさつした後、「大家好〜、First of all, thank you. I'm looking forward to see you especially in China at the venue on my Asia tour 2025. Thank you for the interview tonight. シェイシェイ」と中国語と英語でスピーチ。大きな歓声が飛び、会場は大盛り上がりとなった。