3人組バンド・GOOD ON THE REELが14日、公式サイト、SNSを更新し、活動休止することを発表した。公式サイト、SNSに投稿された文書には、宇佐美友啓、千野隆尋、岡崎広平(崎=たつさき)という3人の名義で、「我々GOOD ON THE REELは2025年9月までのライブツアーをもって活動を休止致します」と報告。「理由としましてはメンバーの脱退や死を経験しメンパー3人での活動を続けておりましたが、舵をとる先、霧がかかっていくような感覚を修正出来なくなっていた現状にあります」とその理由を明かした。

続けて「ただ、悲観的ではなく前向きなおやすみです」とし、「おやすみに入る前にたくさんのライブが決まっております。ライブハウスで皆さまにお会いできることを楽しみにしております」と呼びかけた。そして最後に「なお、すでに事務所から離れて活動しておりますので9月までメンバーのみでの運営となります。ご迷惑をおかけしますがどうかよろしくお願いいたします」と結んだ。GOOD ON THE REELは、同じ学校で出会ったメンバーで2006年に結成。バンド名は「なんか良い感じ」の意味となっている。23年3月にギターの伊丸岡亮太さんが体調不良のため脱退したことを発表。24年1月に伊丸岡さんが亡くなったことを伝えていた。