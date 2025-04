Rin音が、3rdアルバム『error clock』を6月25日にリリース。また、同作に収録される新曲「春と夜空」が4月23日に先行配信される。

2ndアルバム『cloud achoo』以来約3年ぶりのアルバムとなる今作には、6月13日公開の映画『リライト』の主題歌「scenario」ほか、ライブでの定番曲「夜明乃唄」、初のドラマ主題歌「qualia」、asmiがフィーチャリング参加したNetflixシリーズ『離婚しようよ』主題歌「Good Bye feat.asmi」「Fruits feat.asmi」、Rin音と同じ事務所 ROOFTOPに所属するクボタカイ、asmi、A夏目とタッグを組んだオリジナル曲「What’s up」など、新曲を含む全14曲に加え、ボーナストラックとして「snow jam - From THE FIRST TAKE」を収録。今までに発表してきた映画主題歌やドラマ主題歌などの楽曲が初音盤化される。

また、先行配信される「春と夜空」は、変態紳士クラブ GeGによるプロデュース楽曲。春の別れや卒業をテーマに歌ったもので、メロウなサウンドが切なさと春に感じ始める優しい暖かさを感じさせ、〈さよならまた逢えますように〉と別れがありながらも希望を持てる歌詞も印象的な楽曲となっている。

<Rin音 コメント>

学生時代に使ってたノートパソコンを久々に開いて検索履歴を見ようとしたら、Webページを開けなかったんです。よく見たら時刻が2022年くらいになってて、そのせいだったみたいなんです。昔友達にドッキリするために日付の自動更新止めたてたんですよ。設定を正したら何事もなく見れたんです。そんなクロックエラーがこのアルバムのテーマになってます。

(文=リアルサウンド編集部)