山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82(毎週月曜〜木曜13:00〜14:55)。4月9日(水)の放送は、押尾コータローさんとDEPAPEPE(徳岡慶也さん、三浦拓也さん)によるアコギインスト・ユニット DEPAPEKOが登場! 3人が愛用しているギターの話や、4月9日(水)リリースのニューアルバム『PICK POP 〜meets the WORLD〜』について伺いました。

(左から)三浦拓也さん、パーソナリティの山崎怜奈、押尾コータローさん、徳岡慶也さん



----------------------------------------------------

4月9日放送分より(radiko.jpのタイムフリー)

https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250409130000 聴取期限 2025年4月17日(木) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

れなち:今日は皆さん相棒(楽器)を持ってきてくださっていますが、どれもかっこいいですね! 押尾さんのギターは、月があしらわれているのですか?押尾:そうですね。れなち:何かこだわりはありますか?押尾:「月の満ち欠けを表現してほしい」とお願いして作ってもらったギター(YAMAHA LL86FCKO "Cosmo Blue & Moon")です。三浦くんのも同じ方が作ってくれたんですよね。三浦:僕のギター(YAMAHA LJ66 Custom Dinosaur Special)は、シンプルなんですがインレイ(はめ込み細工)にヴェロキラプトルという一番好きな恐竜の化石をあしらっています。れなち:かわいい〜。徳岡さんのは……?徳岡:実は、三浦くんから借りたギター(YAMAHA LJX26C)なんですよ(苦笑)。今日はみんなYAMAHAで揃えようということで。れなち:そうだったんですね(笑)。もともとレーベルメイトの2組ですが、DEPAPEKOは誰が発起人で結成されたのですか?押尾:DEPAPEPEと遊びで何かユニットをつくろうと思って。だから(DEPAPEKOというユニット名も)なんとなくつけてしまったというか、本当に仮でつけたような名前だったんです。そもそも、ギターって伴奏とメロディーの2本あれば成立するんですよ。その形でDEPAPEPEがたくさん素敵な曲を生んでいますから。でも、3人でやってきて良かったなと思うのは“3人ならすべてが揃うようなアレンジできる”という。そういう意外な発見があって、いまだに活動を続けています。れなち:4月9日にリリースされた6年半ぶりのセカンドアルバム『PICK POP 〜meets the WORLD〜』は、(収録曲に)洋楽や邦楽、クラシック、さらに押尾さんとDEPAPEPEそれぞれのセルフカバーも収録されていますが、どのように選曲していったのですか?押尾:僕らは洋楽好きで、ライブでも洋楽(のカバー)をやっているんですよ。それで、『そんなに好きなら次のアルバムには洋楽も入れましょう』『洋楽を入れるならクラシックも入れてみよう』という話になって(曲を決めました)。(今作に収録されている)ラヴェルの「ボレロ」は、過去に僕もDEPAPEPEもカバーしていたので入れて、さらに、クラシックをもう1曲入れようということで「運命 -Variations of the Symphony No.5-」を。これは、三浦くんがちょっとファンキーにアレンジしてくれました。れなち:どうアレンジしていくのですか?三浦:総譜(すべてのパートが書かれた楽譜)などから必要な音をギター3本で弾けるように採譜していくんですが、それに加えて今回はリズムが立つようなアレンジにしたいと思って、途中でソロパートを設けたりして……僕ら的にはハープ奏法と呼んでいます。れなち:ハープ奏法?三浦:“音を1度に分けて弾く”みたいな感じですね。押尾:グラスハープの奏法をギターでやっているような。れなち:へ〜! 面白いですね。三浦:ヘッドホンとかで聴いてもらうと、それぞれ3人の音の定位がちゃんと分かれているので、いろいろなところから音が鳴るようになっています。れなち:多くの楽器があって成り立っているような曲をアコギ3本にまとめるのは難しいと思っていたんですけど、それはそれで違う良さがありますね。徳岡:そうですね。クラシック自体がポップスの源流というか、コードに直せる音楽なので、いろいろな楽器がやっていることをうまく間引きながら、それをDEPAPEKOで表現しています。れなち:すごいな〜。<番組概要>番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時:毎週月〜木曜 13:00〜14:55パーソナリティ:山崎怜奈