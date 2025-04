Superfly初カバーアルバム『Amazing』全曲ティザー公開！ミスチルの名曲「彩り」カバー先行配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Mr.Children「彩り」カバーは、4月16日0時に配信!

Superflyが、6月18日にリリースするカバーアルバム『Amazing』より、全曲Teaser(Short ver.)を公開した。

同カバーアルバムでは、言葉にできない想いや胸に秘めた記憶「あの曲が流れると、なぜか泣けてくる」そんな心に刻まれる曲とあわせて、“泣けたエピソード”を募集。寄せられた無数の“涙”のエピソードをもとに、誰かのかけがえのない物語と大切な曲たちにSuperflyの歌声を添えて、1年かけて制作された。

4月15日に公開となった全曲Teaser(Short ver.)は、同カバーアルバムに収録される、Mr.Children「彩り」、ONE OK ROCK「Wherever you are」、星野源「Crazy Crazy」、back number「SISTER」、小田和正「たしかなこと」、スピッツ「渚」、嵐「果てない空」、SUPER BEAVER「人として」、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」、玉置浩二「メロディー」の全10曲が少しずつ聴けるもの。

Superfly越智志帆は、それぞれの原曲の世界と自身のこれまでの経験の接点を深く強く繋いでいくことに心血を注ぎ、それが極限まで達したときには涙で歌えなくなってしまうほどの愛情を込め、アルバムタイトルのAmazingという言葉にもあるように、原曲アーティストと楽曲への強いリスペクトとともに大切に1曲1曲を制作したという。どのようなアルバムに仕上がっているのか、ぜひ全曲ダイジェストでそんな彼女の思いを感じてみよう。

さらに、4月16日0時には、カバーアルバムのリリースに先駆け、Mr.Childrenの名曲「彩り」のカバーを第1弾として先行配信する。この楽曲には多くのエピソードが寄せられたが、そのなかでSuperflyのオフィシャルSNSでは次の“涙”のエピソードを紹介している。

「気になっている人がカラオケで歌っていて、お酒を飲んでいてあんまり覚えていないはずなのになぜかこの歌を歌ったことだけは覚えています。聞くと嬉し涙がでたり、なんだか切ない気持ちで涙が出ることもある。自分のその時の気持ちで違う涙を流せる曲です。」(30代 女性)

「この歌を聴いてくれた人が、自分とその近くにいる人に優しくなれますように。大切な愛と正義が、ちゃんと扱われますように。一人一人が素晴らしい存在だということに安心感を持ってもらえたら…」、Superfly越智志帆が名曲「彩り」を歌うなかで感じた想いをその歌に込めて届けている。

なお、夏からは約10年ぶりとなる全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025』の開催も決定しているSuperfly。8月31日札幌文化芸術劇場hitaruを皮切りに全10ヵ所13公演を行う。

今回のカバーアルバム『Amazing』には、初回プレス限定の封入特典として、各会場のツアーチケットがペアで当たる応募抽選シリアルが封入されている。

さらに、初回プレス限定封入特典に加え、各CDショップでは先着でオリジナル特典がプレゼントされる。詳細はオフィシャルページまで。

リリース情報

2025.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「彩り」

2025.06.18 ON SALE

ALBUM『Amazing』

<収録曲>

「彩り」(Mr.Children)

「Wherever you are」(ONE OK ROCK)

「Crazy Crazy」(星野源)

「SISTER」(back number)

「たしかなこと」(小田和正)

「渚」(スピッツ)

「果てない空」(嵐)

「人として」(SUPER BEAVER)

「僕のこと」(Mrs. GREEN APPLE)

「メロディー」(玉置浩二)

