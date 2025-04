NHK総合の音楽番組『うたコン』(毎週火曜 後7:57)の22日放送回は、「もうすぐ大型連休!旅うた名曲」を届ける。大型連休を目前に控え、思わず旅に出たくなる歌を特集する。由紀さおりは、日本を代表するご当地ソングで、先月亡くなったいしだあゆみさんの代表曲「ブルー・ライト・ヨコハマ」を歌唱する。2人は56年前、1969年の『紅白歌合戦』で共に初出場を飾った関係。

石井竜也と氷川きよしはデュエットで米米CLUBの代表曲「浪漫飛行」を披露。さらに福田こうへいが北島三郎の「函館の女」を、一青窈が中森明菜の「北ウイング」をカバーする。番組初登場のグローバルグループ・&TEAMはチューリップの不朽の名曲「心の旅」を歌う。そして、今年度から始まった新コーナー「プレイバック紅白」では、1972年を特集する。■4月22日放送『うたコン』出演者司会:谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演:石井竜也、&TEAM、木村カエラ、小柳ルミ子、氷川きよし、一青窈、福田こうへい、由紀さおり■セットリスト「ブルー・ライト・ヨコハマ」由紀さおり 原曲:いしだあゆみ「浪漫飛行」石井竜也、氷川きよし 原曲:米米CLUB「函館の女」福田こうへい 原曲:北島三郎「北ウイング」一青窈 原曲:中森明菜「心の旅」&TEAM 原曲:チューリップ「瀬戸の花嫁」小柳ルミ子「小さな空の下から」石井竜也「Party of Monsters」氷川きよし「TODAY IS A NEW DAY」木村カエラ「Go in Blind(月狼)」&TEAM