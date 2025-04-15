【東京スプリント】サウジ帰りのガビーズシスターは8枠15番へ
4月16日（水）に大井競馬場で行われる、東京スプリント（Jpn3・4歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。JRAは5頭。サウジアラビア帰りのガビーズシスターは8枠15番へ。リヤドダートスプリントでは世界の強豪を相手に見せ場ある3着。地方の馬場さえクリアすれば当然最上位の存在。注目の発走は16日（水）20時10分。
【リヤドダートスプリント】米ストレートノーチェイサーが大楽勝…ガビーズシスターは3着JRA馬は5頭
1-1
イグザルト
牡6・56.0・御神本訓史
荒山勝徳・大井
2-2
ギガース
牡4・56.0・本田正重
佐藤裕太・船橋
2-3
サンライズホーク
せん6・56.0・M.デムーロ
牧浦充徳・栗東
3-4
グランデマーレ
牡8・56.0・本村直樹
高岩孝敏・大井
3-5
エンテレケイア
牡7・56.0・吉原寛人
小久保智・浦和
4-6
ティントレット
牡4・56.0・矢野貴之
荒山勝徳・大井
4-7
ギャルダル
牡7・56.0・澤田龍哉
川島正一・船橋
5-8
マックス
せん8・56.0・R.クアトロ
福永敏・大井
5-9
ダノンスコーピオン
牡6・58.0・笹川翼
福永祐一・栗東
6-10
マザオ
牡5・56.0・吉井章
嶋田幸晴・大井
6-11
エートラックス
牡4・57.0・J.モレイラ
宮本博・栗東
7-12
デュアリスト
牡7・56.0・張田昂
藤田輝信・大井
7-13
ボイラーハウス
牡7・56.0・達城龍次
吉井竜一・大井
8-14
ラプタス
せん9・56.0・小沢大仁
渡辺薫彦・栗東
8-15
ガビーズシスター
牝4・54.0・C.ルメール
森一誠・美浦