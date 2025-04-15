ガビーズシスター (C)Jockey Club of Saudi Arabia

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　4月16日（水）に大井競馬場で行われる、東京スプリント（Jpn3・4歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。JRAは5頭。サウジアラビア帰りのガビーズシスターは8枠15番へ。リヤドダートスプリントでは世界の強豪を相手に見せ場ある3着。地方の馬場さえクリアすれば当然最上位の存在。注目の発走は16日（水）20時10分。

【リヤドダートスプリント】米ストレートノーチェイサーが大楽勝…ガビーズシスターは3着

JRA馬は5頭

1-1
イグザルト
牡6・56.0・御神本訓史
荒山勝徳・大井

2-2
ギガース
牡4・56.0・本田正重
佐藤裕太・船橋

2-3
サンライズホーク
せん6・56.0・M.デムーロ
牧浦充徳・栗東

3-4
グランデマーレ
牡8・56.0・本村直樹
高岩孝敏・大井

3-5
エンテレケイア
牡7・56.0・吉原寛人
小久保智・浦和

4-6
ティントレット
牡4・56.0・矢野貴之
荒山勝徳・大井

4-7
ギャルダル
牡7・56.0・澤田龍哉
川島正一・船橋

5-8
マックス
せん8・56.0・R.クアトロ
福永敏・大井

5-9
ダノンスコーピオン
牡6・58.0・笹川翼
福永祐一・栗東

6-10
マザオ
牡5・56.0・吉井章
嶋田幸晴・大井

6-11
エートラックス
牡4・57.0・J.モレイラ
宮本博・栗東

7-12
デュアリスト
牡7・56.0・張田昂
藤田輝信・大井

7-13
ボイラーハウス
牡7・56.0・達城龍次
吉井竜一・大井

8-14
ラプタス
せん9・56.0・小沢大仁
渡辺薫彦・栗東

8-15
ガビーズシスター
牝4・54.0・C.ルメール
森一誠・美浦