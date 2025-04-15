¹Åç¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Öºù¤ÎÌ¾½ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÀé¸÷»û¸ø±à¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï4·î7¡Á11Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷151¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öºù¤ÎÌ¾½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹Åç¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Öºù¤ÎÌ¾½ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤ÇÈøÆ»¿åÆ»¤òÇÁ¤ß¡¢´äÈ©¤ËÂ¸ºß¤òÂç¤¤¯Àê¤á¤ëÀé¸÷»û¤òÂô»³¤Îºù¤¬½ô½ê¤Ëºé¤Íð¤ì¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂô»³¤ÎÉ½¾ð¤ò¤â¤Ã¤¿É÷·Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡£¾å¤«¤é¸«¤Æ¤â²¼¤«¤é¸«¤Æ¤âÁÔÂç¤µ¤ä¥í¥Þ¥ó¤¬°î¤ì¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÈøÆ»¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤È³¤¤ò¸«²¼¤í¤»¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ºù¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÇ¹â¡£¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤«¤é¤Î·Ê¿§¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢ºäÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤Î²Ö¸«¤Ã¤Æ¤Î¤â¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡£ºù¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤ä¤Ä¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡Ö»³Á´ÂÎ¤Ëºù¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÈó¾ï¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¤¿¤á¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²þ¤á¤Æºù¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿º´²ì¸©¡Ë¡¢¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊ¿ÏÂ¤Î»Ñ¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òºù¤ò°¦¤Ç¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ê50Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÊ¿ÏÂÂç¶¶¤È¸µ°Â¶¶¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÀî±ï¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤¬¸«»ö¤Ëºé¤¸Ø¤ê¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ë¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤·¡¢ºù¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª²Ö¸«¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§Àé¸÷»û¸ø±à¡ÊÈøÆ»»Ô¡Ë¡¿31É¼2°Ì¤Ï¡¢»³ÍÛËÜÀþÈøÆ»±Ø¤ÎËÌÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢É¸¹â144.2m¤ÎÀé¸÷»û»³¤Î»³Äº¤«¤éÃæÊ¢¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¬¤ë¡ÖÀé¸÷»û¸ø±à¡×¡£Àé¸÷»û»³¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤ä2022Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Àé¸÷»ûÄº¾åÅ¸Ë¾Âæ¤Ê¤É¡¢ÈøÆ»¤Î·Ê´Ñ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£±àÆâ¤Ë¤Ï¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤Ê¤ÉÌó1500ËÜ¤Îºù¤¬ºé¤¸Ø¤ê¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¤ÎÌ¾½ê100Áª¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±à¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¡¿32É¼1°Ì¤Ï¡¢¡Ö¸¶Çú¥É¡¼¥à¡×¤ä¡Ö¹ÅçÊ¿ÏÂµÇ°»ñÎÁ´Û¡×¤Ê¤É¤òÍÊ¤¹¤ë¡¢¹Åç»Ô¤Î¡ÖÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¡×¡£2ËÜ¤ÎÀî¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÎÐ¤¬Èþ¤·¤¤¸ø±à¤Ï¡¢¥Ð¥é¤ä¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡¢¥Ä¥Ä¥¸¤Ê¤É»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±àÆâ¤Ë¤ÏÌó300ËÜ¤Îºù¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ê¡¢³«²Ö»þ´ü¤Ë¤Ï¸µ°ÂÀî±è¤¤¤ËÂ³¤¯ºùÊÂÌÚ¤Î²¼¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²þ¤á¤Æºù¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿º´²ì¸©¡Ë¡¢¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊ¿ÏÂ¤Î»Ñ¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òºù¤ò°¦¤Ç¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ê50Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÊ¿ÏÂÂç¶¶¤È¸µ°Â¶¶¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÀî±ï¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤¬¸«»ö¤Ëºé¤¸Ø¤ê¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ë¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤·¡¢ºù¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª²Ö¸«¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)