My Hair is Badが、2025年1月4日、1月5日に2デイズで開催した全国ツアー<ファイヤーホームランツアー>ファイナルとなるさいたまスーパーアリーナ公演のダイジェスト映像を、4月18日20時よりプレミア公開することを発表した。<ファイヤーホームランツアー>は、2024年7月に発売した6thフルアルバム『ghosts』を引っ提げて敢行したMy Hair is Bad全26カ所28公演の全国ツアーだ。ファイナル公演となった2025年1月4日、5日のさいたまスーパーアリーナ公演2日間は、バンドにとってはコロナ禍以前以来、2019年ぶりとなるアリーナスタンディング公演で、2日間で4万人を動員した。フルキャパでのリベンジ公演となったこの貴重な公演を、今回の公開のために特別編集したダイジェスト映像でお届けする。

My Hair is Bad presents<シンパシーホームランツアー>

◆日程/会場

2025年

4月26日(土)栃木・栃木県総合文化センター メインホール

5月6日(火・祝)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

5月8日(木)青森・SG GROUP ホールはちのへ(八戸市公会堂)

5月10日(土)山形・希望ホール(酒田市民会館)

5月25日(日)島根・島根県民会館 大ホール

5月27日(火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

6月6日(金) 愛媛・今治市公会堂

6月8日(日)徳島・あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)

6月21日(土)金沢・本多の森北電ホール

6月26日(木)長崎・長崎市民会館 文化ホール

6月28日(土)宮崎・宮崎市民文化ホール

7月9日(水)大阪・オリックス劇場

7月10日(木)大阪・オリックス劇場

7月24日(木)東京・国際フォーラムホールA

7月25日(金) 東京・国際フォーラムホールA

8月2日(土)岐阜・岐阜市民会館大ホール

8月3日(日)岐阜・岐阜市民会館大ホール

8月9日(土)新潟・上越文化会館大ホール

8月10日(日)新潟・上越文化会館大ホール



◆チケット先行スケジュール

最速テレパシー先行

受付期間:1月5日(日)19:00〜1月19日(日)23:59

受付URL:https://eplus.jp/mhib-2025ss/

関連リンク

◆My Hair is Bad オフィシャルサイト

◆My Hair is Bad オフィシャルX

◆My Hair is Bad オフィシャルInstagram

◆My Hair is Bad ユニバーサル ミュージック サイト

なおMy Hair is Badは、4月26日の栃木公演から、7年ぶりとなる全国ホールツアーがスタートする。