20Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥·¡¼¥·¥ã¡×Î®¹Ô¤â¡ÄÌó6³ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇCOÃæÆÇ¤ÎÍÍ¤Ê¾É¾õ¡©¡¡´¹µ¤¤ÎÍÌµ¤ÇÊÑ¤ï¤ë´í¸±À¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¸½ºß¡¢¼ã¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡Ö¥·¡¼¥·¥ã¡×¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥·¥ã¥«¥Õ¥§¤¬Âç¿Íµ¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤¤Î°ìÊý¤Ç»ö¸Î¤âÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥·¡¼¥·¥ã¤ÇCOÃæÆÇµ¿¤¤Áý²Ã Å¹Æâ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È
20Âå¤Ë¿Íµ¤ ¥·¡¼¥·¥ã¤È¤Ï?
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥·¡¼¥·¥ã¤ÏÃæ¶áÅì¤ÇÈ¯¾Í¤·¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎÍÕ¤ò²ÃÇ®¤·È¯À¸¤·¤¿¾øµ¤¤ò¿å¤òÄÌ¤·¤ÆµÊ±ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥³¥Á¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¡¼¥·¥ã¤Ï¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÂçÊÑÎ®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤è¤ê¤âÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É ¼Ò²ñÉô ËñËÜ¹¯Ê¿µ¼Ô:
ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°û¿©Å¹¤¬ÊÄÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎµïÈ´¤¤Ç¥·¡¼¥·¥ã¥«¥Õ¥§¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥·¡¼¥·¥ã¥«¥Õ¥§¤Î³«Å¹¿ô¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2022Ç¯¤¬1124Å¹ÊÞ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ï1532Å¹ÊÞ¡¢2024Ç¯¤Ï1967Å¹ÊÞ¤ÈÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤³¤Þ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËñËÜ¹¯Ê¿µ¼Ô:
¥·¡¼¥·¥ã¥«¥Õ¥§¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡×¡¢¡Ö°û¤ß²ñ¤ÎÆó¸®ÌÜ¤È¤·¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¡×¡¢¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÅ¹Æâ¤¬¹¥¤¡×¡¢¡Ö»æ¥¿¥Ð¥³¤ÏµÛ¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¥·¡¼¥·¥ã¤ÏµÛ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡¢¼èºà¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥Õ¥ë¡¼¥Ä·Ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¡¢»æ¤¿¤Ð¤³¤À¤È1ËÜ¿ôÊ¬¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥·¡¼¥·¥ã¤Ï1»þ´Ö°Ê¾åÄ¹¤¯µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥·¡¼¥·¥ã¥«¥Õ¥§¤Ï²¿¸®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì½ê¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¹¤´¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
´µ¤¤ÎÍÌµ¤ÇÊÑ¤ï¤ë´í¸±À¡¡¥·¡¼¥·¥ã¤ÇCOÃæÆÇµ¿¤¤¤â
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿Íµ¤¤Î°ìÊý¤Ç¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢µßµÞÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËñËÜ¹¯Ê¿µ¼Ô:
´¹µ¤¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤êÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬¿ôÂ¿¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥·¥ã¤ò°·¤¦¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢´¹µ¤¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Î°ì»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢º£²óÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÅ¹¤ÎÁë¤ò³«¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç10Ê¬´Ö¥·¡¼¥·¥ã¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ì»À²½ÃºÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ôÃÍ¤ÏÂ¿¾¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Î°ì»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Áë¤ä´¹µ¤Àð¤òÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯10Ê¬¤Û¤É¥·¡¼¥·¥ã¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÇ»ÅÙ¤Ï½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï47ppm¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï´í¸±¤òÉ½¤¹¡ÖDanger¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢·ÙÊó¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Å¹Æâ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥·¡¼¥·¥ã¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ËñËÜ¹¯Ê¿µ¼Ô:
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¡¼¥·¥ã¥«¥Õ¥§¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿191Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤äÅ¹°÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÌó6³ä¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥·¡¼¥·¥ã¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¹µ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¹µ¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»º¶È°å²ÊÂç³Ø¡¦»º¶ÈÀ¸ÂÖ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÕª±Ñ¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¤á¤Þ¤¤¤äÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬¿·Á¯¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬Ìó6³ä¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ú¾É¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹Â¦¤¬¤¤¤«¤Ë´µ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤ªÅ¹¤ÎÎ©¤Æ¤Ä¤±¤ò¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
¥·¡¼¥·¥ã¤ËÂÐ¤¹¤ë·ò¹¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤â´¹µ¤¤¬°¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
°û¿©Å¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï³¬ÃÊ¤ä¥È¥¤¥ì¤Î°ÌÃÖ¤¬¤É¤³¤«¤ò¸«¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¡¼¥·¥ã¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ËÁë¤ä´¹µ¤Àð¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¸«¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼«Ê¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§µþ¤µ¤ó:
µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç´û¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´¹µ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
================
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÅÄÃæ¥¦¥ë¥ô¥§ µþ¤µ¤ó
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë
¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø
¤³¤³¤í¤Î³Ø¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖiMiA¡Ê¥¤¥ß¥¢¡Ë¡×¼çºË
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
ºë¶Ì,
Áòº×,
°ÖÎîº×,
À¸²Ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾²ÃÈË¼,
½»Âð,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ËÅì»Ô