ENHYPENワールドツアー『WALK THE LINE』アメリカ・ヨーロッパ10都市ツアー開催決定

■ENHYPENは、6月5日に6枚目のミニアルバムをリリース!

ENHYPENが、8月から9月にかけて、ワールドツアーのアメリカ&ヨーロッパ公演を行うことが発表された。

4月15日、所属レーベルのBELIFT LABは、ENHYPENのグローバルスーパーファンプラットフォームのWeverseにて、ワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN U.S. & EUROPE』(以下『WALK THE LINE』)開催のお知らせとポスターを公開。 ENHYPENがアメリカとヨーロッパの10都市で計12回の公演を行うことが明らかとなった。

アメリカツアーは、8月6日・7日(以下現地時間)ニューヨークのベルモントパークUBSアリーナで華麗な幕を上げる。その後、9日シカゴ・ユナイテッドセンター、12日・13日ヒューストン・トヨタセンター、16日ロサンゼルス・BMOスタジアムと続く。

デビュー後初となる欧州ツアーは、8月22日ロンドンのO2アリーナを皮切りに、25日マンチェスターのAOアリーナ、28日アムステルダムのジゴドーム、30日ブリュッセルのINGアリーナ、9月1日ベルリンのウーバーアリーナ、3日パリのアコールアリーナを熱く盛り上げる。

ENHYPENは毎年ツアー規模と地域を拡大し、グローバルな影響力を拡大。彼らは2024年10月、高陽総合運動場の主競技場で『WALK THE LINE』をスタートしたあと、11月~1月にK-POPボーイグループボーイグループ史上デビューから最速(約4年)で日本3都市ドームツアーを成功的に終えた。2025年の夏には、海外アーティスト史上デビューから最速(約4年7ヵ月)の日本スタジアム入りを控えている。この他にも、2025年3月にフィリピンのブルラカン・フィリピンスポーツスタジアムを埋め尽くし、6月にはタイ最大規模の公演会場であるラチャマンカラ国立競技場で開かれる公演も全席完売させ、強力なチケットパワーを誇っている。

ENHYPENはワールドツアーだけでなく、フェスティバル、テレビ放送などにおいても縦横無尽に活躍中。 彼らは4月12日、アメリカ最大の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』(以下『コーチェラ』)で圧倒的なパフォーマンスとライブで強烈な印象を残した。また、アメリカ・ABCの『ジミー・キンメル・ライブ』(Jimmy Kimmel Live!)や「ジェニファー・ハドソン・ショー』(Jennifer Hudson Show)など、現地の人気トークショーからラブコールを受けている。

一方、ENHYPENは、6月5日に6枚目のミニアルバムでカムバック。前作『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』以降、約7ヵ月ぶりのリリースとなる。独歩的なアルバム叙事とコンセプトでチームアイデンティティを確立したENHYPENであるだけに、彼らが繰り広げる新しい音楽と物語にグローバルファンの期待が集まっている。

