ドジャース奥様会が久々に集合！第一子妊娠を公表したばかりの夫人も集い、和やかムード「みなさん、笑顔が素敵です」

夫人会のショットには「First suite night of the season, thank you @rarebeauty for the fun event! 」とした文言が添えられている。

大規模な夫人会の集合写真は先の東京シリーズで東京ドームで集まった写真が最後とあって、この投稿には「みなさん、笑顔が素敵です!」「いいチームです!」など、コメントが続々と寄せられている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]