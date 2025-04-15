¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×É×¤Ï12ºÐ²¼¡Ä¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×69ºÐ½÷Í¥àÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤Ë¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¥Ï¥ï¥¤ËþµÊ»Ñ¤¬ÏÃÂê
2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÉ×ÉØ
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î69ºÐ½÷Í¥¤¬¡¢12ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤¿àÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢Î¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÃÏ¿¿±û¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü°ÊÍè¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤ªÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æ!É×¤¬Íê¤ó¤À¥í¥³¥â¥³¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤äåºÎï¤Ê·Ê¿§¤Ê¤É¡¢Â³¤±¤ÆÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ë¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤Î·Ê¿§¤¬¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸«¤ì¤ë»ö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó!ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃÏ¤Ï1990Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤È·ëº§¤·04Ç¯¤ËÎ¥º§¡£07Ç¯¤Ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢É×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂ¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£