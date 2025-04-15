Çã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹Íú¤¤¤Æ¡Ä39ºÐ¥â¥Ç¥ë¡¢Çò¥ï¥ó¥Ô¤«¤éÇò¤¤À¸µÓ¥¹¥é¥ê¡¡¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤Å·»È¸«¤Ä¤±¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
YouTube¡Ö¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¤ÈÊÔ½¸¡×
¡¡à100²¯±ß¥®¥ã¥ëá¤Î°ÛÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê39¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çò¥³¡¼¥Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁáÂ®¸æÅÂ¾ì¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¹Íú¤¤¤¿¤è¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢ÁÇÂ¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤òÍú¤¤¤ÆºÙ¤¯È´¤±¤ë¤è¤¦¤ËÇò¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖYouTube´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¤ÈÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇºÇ¶áÄ«¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡¡ÂçÊÑ¤À¤±¤É¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥³¥Ä¥³¥ÄÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È±¤ò¤ªÃÄ»Ò¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥«¥é¥³¥ó¤òÆþ¤ì¤¿Èþ´é¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÇò¥³¡¼¥Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡¢Å·»È¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¡¼µÓÄ¹ÈþµÓ¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¡¼µÓÄ¹ÈþµÓ¤¹¤®¡×
¡¡±×¼ã¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖPopteen¡×¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿Éþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÇä¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆÍ½Ð¤·¤¿·ÐºÑ¸ú²Ì¤«¤éà100²¯±ß¥®¥ã¥ëá¤Î°ÛÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥®¥ã¥ë¤«¤é¼«¿È¤¬ºÇ¤â·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿²¦Æ»·Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÏ©ÀþÊÑ¹¹¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£