Mrs. GREEN APPLE大森元貴「まさか、菊池風磨と並んで『anan』の表紙をやるとは思っていなかった！」
4月14日（月）の放送では、映画「#真相をお話しします」（4月25日（金）公開）で菊池風磨さん（timelesz）とダブル主演をつとめる大森が、2人で表紙を飾った雑誌について語りました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
大森：私、大森元貴、菊池風磨先生（timelesz）が表紙になっております「anan」、そして、「FINEBOYS」の２つの雑誌が発売中でございますので！
藤澤：かっこいいんだから！
若井：めちゃくちゃかっこいいよね〜！
大森：まさか菊池風磨と並んで「anan」の表紙をやるとは思っていなかったですよ！「FINEBOYS」なんか、私、中学のときに読んでましたから！
若井：ほんとよね！
大森：嬉しいな、っていう気持ちを、込めたいと思います。
大森・若井：ありがとうございます！
藤澤：いや、なんかおかしい（笑）。
4月2日発売のanan 2441号は今注目の没入型施設やイベントを紹介する「体感カルチャー2025」特集！ 通常版の表紙を飾るのは、映画『#真相をお話しします https://twitter.com/hashtag/%E7%9C%9F%E7%9B%B8%E3%82%92%E3%81%8A%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』でW主演を務める大森元貴さん、菊池風磨さんのお二人。謎と思惑が渦巻くミステリアスでスリリングな作風を再現したグラビアは必見です！… pic.twitter.com/6Es1fm4QId https://t.co/6Es1fm4QId— anan (@anan_mag) April 1, 2025 https://twitter.com/anan_mag/status/1907206378504011788?ref_src=twsrc%5Etfw
【FINEBOYS 5月号は本日発売！】 #大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #菊池風磨 https://twitter.com/hashtag/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E9%A2%A8%E7%A3%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が表紙を飾る#創刊39周年 https://twitter.com/hashtag/%E5%89%B5%E5%88%8A39%E5%91%A8%E5%B9%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw の#FINEBOYS5月号 https://twitter.com/hashtag/FINEBOYS5%E6%9C%88%E5%8F%B7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— FINEBOYS (@FINEBOYS_JP) April 9, 2025 https://twitter.com/FINEBOYS_JP/status/1909783710666571884?ref_src=twsrc%5Etfw
豪華な2人を大きく見せたくて、
横にしちゃいました〜‼
最高にレアな表紙を
ぜひ書店＆ネット書店で見つけてください！#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #timelesz https://twitter.com/hashtag/timelesz?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfwhttps://t.co/VvyCgxi7QO https://t.co/VvyCgxi7QO
番組では他にも、4月ということでメンバーがあらためて“自己紹介”する場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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4月14日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月22日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/