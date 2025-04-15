3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤：涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
4月14日（月）の放送では、映画「#真相をお話しします」（4月25日（金）公開）で菊池風磨さん（timelesz）とダブル主演をつとめる大森が、2人で表紙を飾った雑誌について語りました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：私、大森元貴、菊池風磨先生（timelesz）が表紙になっております「anan」、そして、「FINEBOYS」の２つの雑誌が発売中でございますので！

藤澤：かっこいいんだから！

若井：めちゃくちゃかっこいいよね〜！

大森：まさか菊池風磨と並んで「anan」の表紙をやるとは思っていなかったですよ！「FINEBOYS」なんか、私、中学のときに読んでましたから！

若井：ほんとよね！

大森：嬉しいな、っていう気持ちを、込めたいと思います。

大森・若井：ありがとうございます！

藤澤：いや、なんかおかしい（笑）。




番組では他にも、4月ということでメンバーがあらためて“自己紹介”する場面もありました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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4月14日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月22日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/