正解は「〜がしたくてたまらない」でした!

「I want to」よりも強い表現で、「死ぬほど〜したい」という意味になります。

とても強い願望を表していますよ。

「I’m dying to see him. I've not seen him for two years.」

(彼に会いたくてたまらない。2年間も彼に会えていないの)