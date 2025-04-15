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In Japan, when viewing cherry blossoms, we like to use the magic cup that makes the cherry blossoms appear when I pour cold sake pic.twitter.com/JkrT1VobJh— ´Ý¥â¹âÌÚÆ«´ï (@marumo1887) March 20, 2021
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