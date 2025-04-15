¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©¡¼4¡×¤«¤é23Ç¯¡Ä39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÐ»ÒÇÐÍ¥¤Îà¥·¥ó¥¯¥íá»Ñ¤ËSNS¶ÄÅ·¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¡Ä¼ã¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÌ¤¤À¤Ë¸«Ê¬¤±¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×
¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·ÏÃÂê!
¡¡Ãë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©¡¼4¡×(ÃæÉôÆüËÜÊüÁ÷¡¢2002Ç¯)¤ËÁÐ»Ò¤Ç½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬ºÆ¤Ó¤ªÃë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¡½¡£23Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÆÆ£·ÄÂÀ(39)¤È¾ÍÂÀ(39)¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÄÂÀ¤ÏÆâÁõ¹©¡¢¾ÍÂÀ¤ÏÅÅµ¤¹©»ö»Î¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¡¢·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤ÈSNS¤Ç¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¡¢39ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¼ã¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÌ¤¤À¤Ë¸«Ê¬¤±¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥Ã¥º¥¦¥©¡¼¤Î¤È¤¤«¤é¤ª2¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï·ÄÂÀ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Öµ×¡¹¥Æ¥ì¥Ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿ÁÐ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£º¸±¦¤ÇÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¡¢¤Þ¤ë¤Çà¥·¥ó¥¯¥íá¤·¤¿¤è¤¦¤Ê°ìËç¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£