ENHYPENが、ワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN U.S. & EUROPE』を8月から9月にかけて開催。また、あわせて同ツアーのポスターが公開された。

本情報は、所属レーベルのBELIFT LABよりENHYPENのWeverseを通じて発表されたもの。同ツアーでは、アメリカとヨーロッパの10都市で計12回の公演を行う。8月6日~7日(現地時間)に行われるニューヨークのベルモントパークUBSアリーナ公演を皮切りに、9日にシカゴ ユナイテッドセンター、12~13日にヒューストン トヨタセンター、16日にロサンゼルス BMOスタジアムと続く。

また、デビュー後初の欧州ツアーとして、8月22日のロンドン O2アリーナを皮切りに、25日にマンチェスター AOアリーナ、28日にアムステルダムのジゴドーム、30日にブリュッセルのINGアリーナ、9月1日にベルリンのウーバーアリーナ、3日にパリのアコールアリーナをまわる。

なお、ENHYPENはニューアルバムのリリースを6月5日に控えている。

(文=リアルサウンド編集部)