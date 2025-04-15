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Limited Edition: UCCJ-9253 ¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Standard Edition: UCCJ-2245 ¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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[Limited Edition]
Disc1 (All Time Best)
1. SODA!
2.BLACK BANANA
3. JUMP
4. COCOA
5. Route246
6. Tumblin¡Ç
7. New Days
8. My Name is Rei
9. Silver Shoes
10.LAZY LOSER
11. Connection
12.Lonely Dance Club with SOIL & ¡ÈPIMP¡É SESSIONS
13.What Do You Want?
14.Categorizing Me
15.¤®¤å with ºÙÌîÀ²¿Ã
16.Don¡Çt Mind Baby with Ä¹²¬Î¼²ð
17.Smile! with Æ£¸¶¤µ¤¯¤é
18.Love is Beautiful with Ginger Root
19.Heaven (Single/DSP version)
20. GUITARHOLIC
Disc2 (Rei select Best)
1. QUILT with Ryohu and Friends
2. Hey Blue with Cory Wong
3. my mama
4. Love Sick
5. ORIGINALS
6. ERROR 404
7. CRAZY! CRAZY! with Åìµþ¥²¥²¥²¥¤
8. Pay Day
9. Long Way to Go
10.Soleil
11. ·î¤È¥ì¥¿¡¼ with »³ºê¤Þ¤µ¤è¤·
12.Wings
13.We
14.CACTUS with ÅÏÊÕ¹áÄÅÈþ
15.before sunrise
16.Call My Name
17.Arabic Yamato
18.CHOTTO CHOTTO with CHAI
19.The Reflection - Intl. Version
20. eutopia
Limited Edition DVD
1. Rei 10th Anniversary Live 2025 ¡ÈBLU CROSSROAD¡É
2. Music Video Collection
[Standard Edition]
1. SODA!
2. BLACK BANANA
3. JUMP
4. COCOA
5. Route246
6. Tumblin¡Ç
7. New Days
8. My Name is Rei
9. Silver Shoes
10.LAZY LOSER
11. Connection
12.Lonely Dance Club with SOIL & ¡ÈPIMP¡É SESSIONS
13.What Do You Want?
14.Categorizing Me
15.¤®¤å with ºÙÌîÀ²¿Ã
16.Don¡Çt Mind Baby with Ä¹²¬Î¼²ð
17.Smile! with Æ£¸¶¤µ¤¯¤é
18.Love is Beautiful with Ginger Root
19.Heaven (Single/DSP version)
20. GUITARHOLIC
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[Limited Edition]¡§¥Ð¥ó¥À¥Ê
[Standard Edition]¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
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[Limited Edition]¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
[Standard Edition]¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
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[Limited Edition]¡§Rei¡Çs Clear Folder¡Ê¶¦ÄÌÆÃÅµ¡Ë¡ÜÃêÁª¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ ¢¨¼Â»ÜÆü6/18¡Ê¿å¡ËÅÔÆâË¿½ê³«ºÅÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
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Rei¡Çs Clear Folder
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8·î22Æü¡Ê¶â¡ËVol.17 Friends¡§²ÈÆþ¥ì¥ª
9·î12Æü¡Ê¶â¡ËVol.18 Friends¡§Ãç°æ¸ÍÎï°ì
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