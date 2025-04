Reiが、約半年ぶりのリリースとなるニューシングル「SODA!」を明日配信リリースすることをアナウンスした。「SODA!」は、デビュー10周年をファンの皆様とお祝いするかのようなシンガロング必至のキラーチューンで、曲の随所でReiの超絶ギタープレイも光っているとのこと。レコーディングは、ベースにCHICのメンバーであるジェリー・バーンズ、ホーン隊に後関好宏(as)、村上基(tp)、ジェントル久保田(tb)、コーラスにオリビア・バレールという強力なメンバーが参加。デビューしてから10年の集大成となる、多幸感にあふれる曲に仕上がった。また、3月1日に代々木第一体育館で行われた、「第40回マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」にて、フィナーレを飾ったブランドmicrowaveのランウェイでも「SODA!」が使用された。

リリース情報



◆配信シングル「SODA!」https://umj.lnk.to/Rei_SODAPRデジタルキャンペーンhttps://digital.umusic.com/rei-soda◆10th Anniversary Best Album 『FRUIT』2025年6月18日(水)発売Limited Edition: UCCJ-9253 ¥16,500(税込)Standard Edition: UCCJ-2245 ¥3,300(税込)Reiny Records / ユニバーサルミュージック予約:https://umj.lnk.to/Rei_FRUITPRトラックリスト:[Limited Edition]Disc1 (All Time Best)1. SODA!2.BLACK BANANA3. JUMP4. COCOA5. Route2466. Tumblin’7. New Days8. My Name is Rei9. Silver Shoes10.LAZY LOSER11. Connection12.Lonely Dance Club with SOIL & “PIMP” SESSIONS13.What Do You Want?14.Categorizing Me15.ぎゅ with 細野晴臣16.Don’t Mind Baby with 長岡亮介17.Smile! with 藤原さくら18.Love is Beautiful with Ginger Root19.Heaven (Single/DSP version)20. GUITARHOLICDisc2 (Rei select Best)1. QUILT with Ryohu and Friends2. Hey Blue with Cory Wong3. my mama4. Love Sick5. ORIGINALS6. ERROR 4047. CRAZY! CRAZY! with 東京ゲゲゲイ8. Pay Day9. Long Way to Go10.Soleil11. 月とレター with 山崎まさよし12.Wings13.We14.CACTUS with 渡辺香津美15.before sunrise16.Call My Name17.Arabic Yamato18.CHOTTO CHOTTO with CHAI19.The Reflection - Intl. Version20. eutopiaLimited Edition DVD1. Rei 10th Anniversary Live 2025 “BLU CROSSROAD”2. Music Video Collection[Standard Edition]1. SODA!2. BLACK BANANA3. JUMP4. COCOA5. Route2466. Tumblin’7. New Days8. My Name is Rei9. Silver Shoes10.LAZY LOSER11. Connection12.Lonely Dance Club with SOIL & “PIMP” SESSIONS13.What Do You Want?14.Categorizing Me15.ぎゅ with 細野晴臣16.Don’t Mind Baby with 長岡亮介17.Smile! with 藤原さくら18.Love is Beautiful with Ginger Root19.Heaven (Single/DSP version)20. GUITARHOLIC[特典情報]◇Amazon.co.jp[Limited Edition]:バンダナ[Standard Edition]:メガジャケ◇セブンネットショッピング[Limited Edition]:トート型エコバッグ[Standard Edition]:アクリルキーホルダー◇タワーレコード、TOWERmini全店ならびにタワーレコードオンライン生配信イベント視聴用シリアルコード(限定盤は+特典(内容未定))タワーレコードオンラインと渋谷店のみは、イベント抽選応募券(限定盤は+特典(内容未定))※イベント(トーク&ライヴ)の詳細は追って発表いたします。※生配信オンラインイベントのアーカイブ視聴期間 2025年7月31日(木)23:59まで◇UNIVERSAL MUSIC STORE[Limited Edition]:先着特典直筆サイン入りポスター[Limited Edition]:Rei’s Clear Folder(共通特典)+抽選で発売記念イベントにご招待 ※実施日6/18(水)都内某所開催予定。詳細は後日発表。[Standard Edition]:ポスター◇その他オンライン・ストア並び全国各地CDショップ応援店Rei’s Clear Folder※特典は先着です。無くなり次第終了となります。※品切れになるとご予約・ご購入できません。お早目にご予約ください。