Rin音が、3rdアルバム『error clock』を6月25日にリリースすることを発表した。Rin音のアルバム作品は、2022年4月に発表された2ndアルバム『cloud achoo』以来、約3年ぶりになる。本作には、6月13日公開の映画『リライト』の主題歌である「scenario」ほか、ライブでの定番曲「夜明乃唄」、Rin音初のドラマ主題歌「qualia」、シンガーソングライター・asmiがフィーチャリング参加したNetflixシリーズ『離婚しようよ』主題歌「Good Bye feat.asmi」「Fruits feat.asmi」、そして事務所ROOFTOPに所属するRin音、クボタカイ、asmi、A夏目がタッグを組んだオリジナル曲「What’s up」や、新曲を含む全14曲に加え、ボーナストラックとして「snow jam - From THE FIRST TAKE」を収録する予定だ。

▲『error clock』ジャケット写真 ▲『error clock』ジャケット写真

リリース情報

3rdアルバム『error clock』

2025年6月25日(水)発売

価格:税込¥4,000(税込)

予約:https://rinne.lnk.to/errorclockPR



◆CD収録曲

(曲順不同)

・scenario

・What’s up (Rin音, クボタカイ, asmi, A夏目)

・Good Bye feat. asmi

・Fruits feat. asmi

・夜明乃唄

・qualia

・箒星飴店

・春と夜空

・ボーナストラック snow jam - From THE FIRST TAKE

他、全14曲収録(予定)



◆CDショップオリジナル特典

・タワーレコード:Rin音ロゴステッカー(湘南カラー)

・HMV:Rin音&ネタイガープリクラステッカー

・楽天ブックス:Rin音&asmi 「Good Bye feat.asmi」ライブ写真ポストカード

・Amazon:メガジャケ

・UNIVERSAL MUSIC STORE:ネタイガークリアファイル

・その他店舗ECサイト共通特典:NGアー写ポストカード(全3種のうちランダム1種・ランダムサイン入り)



◆先行配信「春と夜空」

4月23日(水)配信

https://rinne.lnk.to/harutoyozoraPR

3rdアルバム『error clock』2025年6月25日(水)発売価格:税込¥4,000(税込)予約:https://rinne.lnk.to/errorclockPR◆CD収録曲(曲順不同)・scenario・What’s up (Rin音, クボタカイ, asmi, A夏目)・Good Bye feat. asmi・Fruits feat. asmi・夜明乃唄・qualia・箒星飴店・春と夜空・ボーナストラック snow jam - From THE FIRST TAKE他、全14曲収録(予定)◆CDショップオリジナル特典・タワーレコード:Rin音ロゴステッカー(湘南カラー)・HMV:Rin音&ネタイガープリクラステッカー・楽天ブックス:Rin音&asmi 「Good Bye feat.asmi」ライブ写真ポストカード・Amazon:メガジャケ・UNIVERSAL MUSIC STORE:ネタイガークリアファイル・その他店舗ECサイト共通特典:NGアー写ポストカード(全3種のうちランダム1種・ランダムサイン入り)◆先行配信「春と夜空」4月23日(水)配信https://rinne.lnk.to/harutoyozoraPR

映画情報

映画『リライト』

6月13日(金)全国公開



◆ストーリー

高校3年の夏、転校生の保彦がやってきた。彼はある小説を読み、憧れて、300年後からタイムリープしてきた未来人だった。保彦と秘密を共有する美雪。やがて二人は恋に落ちた。そして、7月21日、運命が大きく動く。保彦からもらった薬で、美雪は10年後にタイムリープする。未来の美雪は1冊の本を見せ、「あなたが書く小説。……絶対書ける。」と告げる。それは保彦が未来で出会う小説―タイムリープから戻った美雪は、未来へ帰っていく彼を見送った。「この夏の彼と私の物語を書き、必ず時間のループを完成させる」という約束を交わし―。10年後、小説家になった美雪は、ようやく出版にこぎつけた保彦との“自分だけの物語”を手に帰省する。しかし運命の日、いくら待っても10年前の美雪は来なかった。なぜ来ない!? 現在、過去、そして未来、時を翔けめぐり「リライト」される運命の行方は?



◆スタッフ / キャスト

出演:池田エライザ、阿達 慶、久保田紗友、倉 悠貴、山谷花純、大関れいか、森田 想、福永朱梨、篠原 篤、前田旺志郎、長田庄平(チョコレートプラネット)、マキタスポーツ、尾美としのり、石田ひかり、橋本 愛



監督:松居大悟/脚本:上田 誠/原作:法条 遥 「リライト」(ハヤカワ文庫)/主題歌:Rin音「scenario」

製作・配給:バンダイナムコフィルムワークス/コピーライト:©2025『リライト』製作委員会



◆Info

公式サイト:https://rewrite-movie.jp/

公式X:@Rewrite_movie

公式Instagram:@rewrite_movie

推奨ハッシュタグ:映画リライト





◆原作情報

法条 遥 「リライト」(ハヤカワ文庫)

過去は変わらないはずだった――1992年夏、未来から来たという保彦と出会った中学2年の美雪は、旧校舎崩壊事故から彼を救うため10年後へ跳んだ。2002年夏、作家となった美雪はその経験を元に小説を上梓する。彼と過ごした夏、時を超える薬、突然の別れ……しかしタイムリープ当日になっても10年前の自分は現れない。不審に思い調べるなかで、美雪は記憶と現実の違いに気づき……SF史上最悪のパラドックスを描く第1作。

映画『リライト』6月13日(金)全国公開◆ストーリー高校3年の夏、転校生の保彦がやってきた。彼はある小説を読み、憧れて、300年後からタイムリープしてきた未来人だった。保彦と秘密を共有する美雪。やがて二人は恋に落ちた。そして、7月21日、運命が大きく動く。保彦からもらった薬で、美雪は10年後にタイムリープする。未来の美雪は1冊の本を見せ、「あなたが書く小説。……絶対書ける。」と告げる。それは保彦が未来で出会う小説―タイムリープから戻った美雪は、未来へ帰っていく彼を見送った。「この夏の彼と私の物語を書き、必ず時間のループを完成させる」という約束を交わし―。10年後、小説家になった美雪は、ようやく出版にこぎつけた保彦との“自分だけの物語”を手に帰省する。しかし運命の日、いくら待っても10年前の美雪は来なかった。なぜ来ない!? 現在、過去、そして未来、時を翔けめぐり「リライト」される運命の行方は?◆スタッフ / キャスト出演:池田エライザ、阿達 慶、久保田紗友、倉 悠貴、山谷花純、大関れいか、森田 想、福永朱梨、篠原 篤、前田旺志郎、長田庄平(チョコレートプラネット)、マキタスポーツ、尾美としのり、石田ひかり、橋本 愛監督:松居大悟/脚本:上田 誠/原作:法条 遥 「リライト」(ハヤカワ文庫)/主題歌:Rin音「scenario」製作・配給:バンダイナムコフィルムワークス/コピーライト:©2025『リライト』製作委員会◆Info公式サイト:https://rewrite-movie.jp/公式X:@Rewrite_movie公式Instagram:@rewrite_movie推奨ハッシュタグ:映画リライト◆原作情報法条 遥 「リライト」(ハヤカワ文庫)過去は変わらないはずだった――1992年夏、未来から来たという保彦と出会った中学2年の美雪は、旧校舎崩壊事故から彼を救うため10年後へ跳んだ。2002年夏、作家となった美雪はその経験を元に小説を上梓する。彼と過ごした夏、時を超える薬、突然の別れ……しかしタイムリープ当日になっても10年前の自分は現れない。不審に思い調べるなかで、美雪は記憶と現実の違いに気づき……SF史上最悪のパラドックスを描く第1作。

関連リンク

◆Rin音 オフィシャルサイト

◆Rin音 オフィシャルX

◆Rin音 オフィシャルInstagram

◆Rin音 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Rin音 オフィシャルTikTok

◆Rin音 オフィシャルX◆Rin音 オフィシャルInstagram◆Rin音 オフィシャルYouTubeチャンネル◆Rin音 オフィシャルTikTok

◆ ◆ ◆◾️Rin音 コメント学生時代に使ってたノートパソコンを久々に開いて検索履歴を見ようとしたら、Webページを開けなかったんです。よく見たら時刻が2022年くらいになってて、そのせいだったみたいなんです。昔友達にドッキリするために日付の自動更新止めたてたんですよ。設定を正したら何事もなく見れたんです。そんなクロックエラーがこのアルバムのテーマになってます。◆ ◆ ◆さらに、アルバムに収録される新曲「春と夜空」が4月23日より先行配信開始される。この曲は変態紳士クラブのメンバーであり、様々なミュージシャンのプロデュースワークを行っている音楽プロデューサー・GeGによるプロデュース楽曲だ。春の別れや卒業をテーマに歌った楽曲で、メロウなサウンドが切なさと春に感じ始める優しい暖かさを感じさせてくれ、「さよならまた逢えますように」と別れがありながらも希望持てる歌詞が印象的な楽曲になっているとのこと。