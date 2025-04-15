¤â¤Ï¤ä°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¡¢±Ë¤¤¤Ç±¦¼ê°ìËÜ¤Î¡ÈÊÑÂÖÂÇ¤Á¡É¡Ö¤Ê¤ó¤½¤ÎÂÇ¤ÁÊý¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¤¨¤¨¡× ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï¶¼°Ò¤Î165¥¥íÄ¶
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê4·î14Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤¹¤®¤ë¡ÈÊÑÂÖÂÇ¤Á¡É
¡¡¤â¤Ï¤äÍý²òÉÔÇ½¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤ÈÂÇµåÂ®ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¤Î±¦ÏÓ¡¦¥»¥ó¥¶¥Æ¡¼¥éÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È2¡¼2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢³°³Ñ¤ËÄÀ¤à¥«¡¼¥Ö¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤é±¦¼ê1ËÜ¤Ç½¦¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÊÑÂÖÂÇ¤Á¡É¤È¸À¤¦¤Ù¤¤³¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ç¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ102.9 ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó165¥¥í¡Ë¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Â³¤¯2ÈÖ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë4¹æ2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤ÏÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¥¥¿¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂÇ¤ÄÆü¤À¤ï¡×¡Ö¤¹¤ó¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÉÔÄ´Ä¾¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Í¡¼¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë²÷²»¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï5ÂÇÀÊ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÈÀä¹¥Ä´¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï5¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬5¡¼3¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë