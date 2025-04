シャワーを浴びながら球団歌を熱唱する今永昇太

カブス・今永昇太投手が、シャワーを浴びながら球団歌を熱唱する動画が公開され、話題になっている。シャワーブラシをマイクに見立ててノリノリで歌っており、ファンは大喜び。「ショウタしかやり遂げられないこと」「ショウタは人間国宝だ」と声をあげている。

カブスが公式SNSに投稿したCM動画で、上半身裸の今永はシャワーを浴びている。徐々に気分が乗って来たのかシャワーブラシを左手に持ち、球団歌「Go Cubs Go」を熱唱。さらにタオルを腰に巻いてシャワー室を出ると、「VICTORY SONG SOUNDS BETTER AT SHO-TIME. BE HERE FOR IT」と呼び掛けた。

今永の“演技”にファンも大爆笑。「カブスはショウタを獲得できてよかった」「この男を絶対に流出させるな」「もっと見たい」「これ以上愛することができないと思っていたのに」「レジェンド」「俺たちのイマナガ」「この男が大好きだ」とコメントが寄せられた。

また、日本のファンも「今永先輩最高すぎます」「シーズン中でも次々におもしろいことしてくれる」「2年目で地元に愛されているのだなぁと感じます」「今永ちゃんセクシー」「朝からバッチリ目が覚めた!」「シーズン中なのにウケる」と反応している。

今永は昨年11月14日(日本時間15日)、「オールMLBチーム」のセカンドチームに選出された。出席した表彰式ではカブスの応援歌を“熱唱”して話題を呼んだ。実力に加えてサービス精神も抜群。誰からも愛される存在になっている。(Full-Count編集部)