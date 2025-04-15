¡Ö»ØÆ³°÷¼º³Ê¤À¤Ê¡Ä¡×¶µ½¬½ê¤Ç¤Îà¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤á¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇÈÌæ¡ÄÈþ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡ÖÌ©¼¼¤ÇÆ¨¤²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ò¤¤¤¤»ö¤Ë¡Ä¡×
¡¡2024Ç¯¡ÖÎáÏÂ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¿·¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÅÄÌîÍ«(¤¿¤Î¡¦¤æ¤¦)¤¬X¤Çà¥»¥¯¥Ï¥éá¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅê¹Æ¡£ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ä¤¬¹ç½ÉÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤ªÏÃ¡×¡£¡Ö²¾ÌÈµö¤ò¼è¤ê¸øÆ»¤Î¶µ½¬ÃæÂ¦Æ»¤Ë»ß¤Þ¤ëºÝ¸ºÂ®¤·¤Æ¥Ï¥¶¡¼¥É¤¿¤¤¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¤ò°ú¤¤¤¿¤é¶µ´±¤Ë¡Ú²¶¤Î¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¿¤»¤Æ¸«¤ë?¡£¡Û½é¤áÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¡¼¤¹¤È¤«¤ÇÏÃÎ®¤·¤¿¤±¤É¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¥¥â¥¥âÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤ªÏÃ¡×¤È¤Ä¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤È¤¹¤ë¤â¡ÖÌõÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉ®µ¤Î¶µ½¬»þ´Ö¤Î»þ¤Ë¡¢¼ê¤òµó¤²¤Æ²¶¤Î¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¤âÎ©¤¿¤»¤Æ¤ß¤ë?¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«?½õ¼êÀÊ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¤â¤¢¤²¤Ê¤¤ãÄä¼Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤éÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ÎÊýÂà¼Ò¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î¸å¤ÎÅ¿Ëö¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÌî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶µ´±¤ÎÍýÀ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¡¾Ð¡×¡Ö¼ÖÆâ¤ÎÌ©¼¼¤ÇÆ¨¤²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ò¤¤¤¤»ö¤ËÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ÊÄêÈÖ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤¬¥Ò¥É¥¤¤Í¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö»ØÆ³°÷¼º³Ê¤À¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£