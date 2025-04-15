È¾Ç¯¤Ö¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤Î36ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¡¢·ãÊÑ¤Î¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
Çò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÂÀÂÜ¤¢¤é¤ï¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê36¡Ë¤¬¤Û¤ÜÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥°¥Ã¥Á¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¥°¥Ã¥Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ËÇò¤¤È¾¤½¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¤Î½é²Æ¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£ÂÀÂÜ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÃã¿§¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¤²¤¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥°¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥Ã¥Á¤ÎÈþ³Ø¤È¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¤¤ì¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¸ÍÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤ÏºòÇ¯10·î17Æü°ÊÍè¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¤¤ì¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö瘦¤»¤¹¤®¤Ç¤Ï¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï2020Ç¯12·î¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£23Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£