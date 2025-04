アイドルグループ・ももいろクローバーZは15日、公式サイトを更新し、19日に新潟県・新発田市 新発田市役所 1階 札の辻広場・札の辻ラウンジで『ももクロ春の一大事2025 in 新発田市』のアフターイベント『ももクロリトル春の一大事 in 新発田市役所』を開催することを発表した。同グループは、12日・13日に新潟県新発田市で『ももクロ春の一大事2025 in 新発田市』を開催。2daysの2日目となる13日は「本日朝からの強風の状態を鑑み、『ももクロ春の一大事2025 in 新発田市』の開催を中止させていただきます」と発表し、公演を中止。同日午後8時に、公式YouTubeチャンネルで緊急配信番組を公開していた。

『ももクロリトル春の一大事 in 新発田市役所』は、ももクロの出演はないものの、春の一大事2025のコラボ商品や、オフィシャルグッズなどを新発田市役所で販売。また、スペシャルトークショーとして「ももクロスタッフ『ももクロファンクラブ担当渡辺・ももクロファンクラブ担当井上・ももクログッズ担当遠藤』の“濃ゆい三連星”による春の一大事舞台裏トークショー」(午後2時〜)、『川上アキラ×矢島好美さんスペシャルトークショー』(午後4時〜)を実施。ほか、春の一大事DAY1の放映や、来場者全員対象にさまざまなグッズが当たる抽選会を開催(来場時に抽選カードを配布/午後1時ごろから抽選発表予定)する。『春の一大事』は、『夏のバカ騒ぎ』『ももいろクリスマス』と並ぶ、ももクロ3大ライブの1つ。『春一』の略称でモノノフ(ももクロファンの呼称)から親しまれているこのライブは2011年にスタートし、17年以降は全国の自治体からオファーを募る形で、地方都市とタッグを組んで行われている。今年で計7回目を迎えた本公演は新潟県・新発田市で開催され、公演サブタイトルに掲げられている「新発田 新発見!?」には、新発田の魅力を発見して欲しいという自治体からの想いと、春の一大事を通してももクロの魅力を発見して欲しいという双方の想いが込められた。