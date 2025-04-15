TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

4·î16Æü¤Î´ØÅì¤ÎÅ·µ¤¤ò»³·Á½ãºÚ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢²ÏÄÅ¿¿¿Íµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£

¡¦½µ¸åÈ¾¤Ï25¡îÄ¶¤¨Â³½Ð