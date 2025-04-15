¡Ö¥¢¥á¼Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¡È´ØÀÇ°Ê³°¤ÎÊÉ¡É ¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡¦ÇÓ¥¬¥¹¥Æ¥¹¥È¡ÄÆüËÜ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ç1Âæ200Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥È¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¡¡Ç³Èñ¡¦¼Ö¤ÎÂç¤¤µ¤â¡Ä
¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¼«Æ°¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Îµ¬À©¤¬¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤ÎÈÎÇä¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡×
¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î¸ò¾Ä¤òÃ´¤¦ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Î½ÐÈ¯¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÂÐºöËÜÉô¡×¤Î²ñµÄ¤Ë»²²Ã¡£½ÐÀÊµÄ°÷¤«¤éÁê¼¡¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¡Ê3·î11Æü¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Ï¥³¥á¤Ë700¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥³¥á¤Ê¤É¤ÎÇÀ»ºÊª¤Î»Ô¾ì³«Êü¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬¡Ä¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê7Æü¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼Ö¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë²¿É´ËüÂæ¤â¤Î¼Ö¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Ë´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï´ØÀÇ°Ê³°¤Î¡ÈÊÉ¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¡¢¤½¤ÎÊÉ¤È¤Ï¡©
¡ÖÍ¢Æþ¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¤¤À¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¢¥á¼Ö¡É¡£Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µîÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ÇÇä¤ì¤¿Í¢Æþ¼Ö¡Ê¿·¼Ö¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥á¼Ö¤ÏÁ´ÂÎ¤Î7¡ó¤Û¤É¡£¤Ê¤¼¡¢¥¢¥á¼Ö¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
ºë¶Ì¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÍ¢Æþ¼ÖÀìÌçÅ¹¡£50Âæ°Ê¾å¤Î¥¢¥á¼Ö¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥¤¥ª¡¼¥È¡¡Â¼¾å¼þÊ¿ ¼ÒÄ¹
¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡×
¤ª¤è¤½30Ç¯¡¢¥¢¥á¼Ö¤òÈÎÇä¤¹¤ëÂ¼¾å¤µ¤ó¡£ÈÎÇä¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÊÉ¡É¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¼Ö¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤ÏÁö¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥«¥¤¥ª¡¼¥È¡¡Â¼¾å¼þÊ¿ ¼ÒÄ¹
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤¬ÀÖ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤âÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ÏÀÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¡£¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Î·Ù¹ðÅô¤â¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áû²»¤äÇÓ¥¬¥¹¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢1Âæ200Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¡£¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ê¤É¤¬¡ÈÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¡É¤È¤·¤Æ¥¢¥á¼Ö¤ÎÈÎÇä¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡£
Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼´Ø·¸¼Ô
¡Ö¥Ë¡¼¥º¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡×
ÆüËÜ¤Î¼Ö¸¡¤òÄÌ¤Ã¤¿¥¢¥á¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥«¥¤¥ª¡¼¥È¡¡Â¼¾å¼þÊ¿ ¼ÒÄ¹
¡ÖV8¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ã¤Æ·ë¹½Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤³¤Î¼Ö¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¡£Ç³ÈñÀÇ½¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ã¥¿¡¼7¥¥í¡£ÆüËÜ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤Ï20¥¥íÄ¶¤¨¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¶¹¤¤Æ»¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¥¹¥«¥¤¥ª¡¼¥È¡¡Â¼¾å¼þÊ¿ ¼ÒÄ¹
¡ÖÆüËÜ¼Ö¤À¤È¡¢¤¹¤Ã¤Æ²ó¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¼Ö¤À¤ÈÁ°¤Ê¤ó¤«¤â¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£±¿Å¾µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ÖÉý¤ä¾®²ó¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆüÊÆ¸ò¾Ä¡£ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡¢ÌµÍýÆñÂê¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£