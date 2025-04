【マイニンテンドーストア:Inscryption】 セール期間:4月28日まで 特別価格:924円

Devolver Digitalは、マイニンテンドーストアにてNintendo Switch用カードゲーム「Inscryption(インスクリプション)」を60%オフの特別価格924円で販売するセールを実施している。期間は4月28日まで。

本作はデッキ構築型ローグライトと脱出ゲームスタイルのパズル要素を盛り込んだタイトル。ストアページでは「デッキ構築型アドベンチャー×サイコロジカルホラー」と記載されており、従来のデジタルカードゲームと比べるとやや趣の異なるゲームプレイが体験できる。

「Pony Island」など奇抜な作品を手掛けてきたゲームクリエイターDaniel Mullins氏の作品となっており、Steamではおよそ12万件のレビューを獲得している。マイニンテンドーストアは通常価格2,310円のところ、期間中は60%オフの特別価格で購入可能。1,000円以下のセール価格で購入できるチャンスになっている。

