ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥Éà¥×¥ê¥×¥êá´ßÃ«¹á¤¬¤Ä¤¤¤ËÂ©»Ò¡õÌ¼¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª´ßÃ«²ÈLAÂç½¸¹ç¤ÎËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥ì¥¢¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Á¥Ó¥´¤¯¤ó½éÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤Í¡×
1996Ç¯¤Ë´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È·ëº§
¡¡½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ßÃ«¸ÞÏ¯¤ÎºÊ¡¢´ßÃ«¹á(µìÀ«¡¢±üµï)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡´ßÃ«¤Ï¡Ö½ÕµÙ¤ß2025¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È!!ÆüËÜ¤«¤é¡¢NY¤«¤é¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇLA¤Ç½¸¹ç¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡Ã£¤ÈCoachella¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÆ±¤¸ÃÏµå¾å¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¨¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò²ÈÂ²¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£YouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤äÌ¼¤é¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¤¥ì¥¢¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤¹¤Ã¤´¤¤½ÕµÙ¤ß¤À¤è¤Í¢ö¡×¡Ö¥Á¥Ó¥´¤¯¤ó½éÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿Æ»ÒÂÐÃÌ¤È¤«¤¤¤Ä¤«´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹á¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê²ÈÂ²¡Á¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£