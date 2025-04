2024年4月にオープンし、東京・原宿の新しいカルチャーの発信拠点として話題を集めている東急プラザ原宿「ハラカド」が、開業1周年を迎える。それを記念して、2025年4月17日(木)に一日限りのスペシャルイベント「ハラカド文化祭」が開催。原宿らしい自由な発想と個性が融合した「ハラカド文化祭」は、来館者、ショップ、クリエイター、施設スタッフが一体となり、いつもと違う「+1」を体感できる新感覚イベント。「+1」のアイデアを、「+1」の驚きを、「+1」の進化を、いつもと違う「+1」を体験することをコンセプトにした、「ハラカド」らしいイベントとなっている。

本記事では、イベントの見どころについて紹介する。■一夜限りのパーティーやプレゼント企画に注目!7階イベントスペース「701」では、DJパーティー「“ハラカド”1st anniversary party supported by Social Sounds」を開催。フード&ドリンクは、今や東京を代表する超人気コーヒーロースターカフェ「Little Darling Coffee Roasters」がポップアップとして提供予定。<開催時間:12時〜16時 / 場所:7階「701」>6階フードホールでは「ハラカド1周年スペシャルプレゼント企画」を実施。6階店舗で商品を1000円購入すると、ローマの老舗ジェラートブランド「Giolitti」(ジョリッティ)のジェラートから好きなフレーバーがひとつもらえる。<開催時間:18時〜23時 / プレゼント交換店舗:「Giolitti ハラカド店」 / プレゼント交換条件:6階店舗で商品を1000円購入し、そのレシートを「Giolitti ハラカド店」で提示する。※レシートは合算可>5階飲食店では「ハラカド1周年特別福引会」が行われる。5階飲食店で2000円分利用したあとにそのレシートを提示すると、5階で使えるクーポン券をはじめとした豪華景品が当たる福引に参加が可能。<開催日時:4月17日(木)18時〜23時 / 場所:5階飲食店 / 内容:4月11日〜4月17日(木)に5階飲食店で合計2000円利用し、そのレシートを提示で参加可能。※レシートは合算可>さらに、18時〜21時には3階「J-WAVE ARRTSIDE CAST」にてラジオ番組の放送も実施されるので、こちらも要チェックだ。■刺激をもらえる交流会やトークショー会員制クリエイティブラウンジ「BABY THE COFFEE BREW CLUB」(以下、BCBC)では、昼の部に「Slow Meet―よりみちラウンジ―」、夜の部に異業種社交会「スナック袖 CHEE」と、異なるスタイルのコラボイベントを開催。五感をくすぐる空間と、人と人とが自然につながる仕掛けで、BCBCならではの一日を演出する。<Slow Meet―よりみちラウンジ― / 開催時間:11時〜18時 / 場所:3階「BABY THE COFFEE BREW CLUB」内「KIOSK」 / 内容:「rit. 出張チョコレートストア in KIOSK」「Drink & Draw―紅茶とアート時間―」<異業種社交会「スナック袖 CHEE」 / 開催時間:18時〜23時 / 場所:3階「BABY THE COFFEE BREW CLUB」 / 内容:「ALL GOOD FLOWERS」で花を買って入店ミッション、ライブヘアアレンジブース|PEEK-A-BOO × BCBC」>雑誌の図書館「COVER」では、さまざまな“編集のプロ”を招いて雑誌制作の裏側について語ってもらうトークショー「COVER マガジンナイト」が実施される。<開催時間:18時30分〜20時30分(予定) / 場所:2階「COVER」 / 登壇者:田中泰延、阿部太一、田中泰延、木村恵子、門野隆、渡辺祐>アパレルブランド「Deus Ex Machina」は、東京が誇る2人のトップ・ヴァイナル・ディガーであるDJ NORIとDJ MUROによるDJナイトを開催。そして、5階にある中華料理店「紫金飯店」とコラボし、「紫金飯店」の人気メニューをコラボカップで提供する。ほかにはない異色のコラボとなっている。<開催時間:18時〜21時 / 場所:3階「Deus Ex Machina」>■期間限定コラボやピックルボールの体験もイタリア発祥のライフスタイルブランド「MOLESKINE」(モレスキン)と、“時間に寄り添う”日本酒ブランド「HINEMOS」が初コラボ。本コラボ限定のノベルティ配布や、原宿と表参道の夜景を眺めながら「HINEMOS」の日本酒が味わえる特設BARスペース、日本酒のテイスティングワークショップ(招待制・全3部制)を実施する。<開催期間:4月2日〜4月17日(木) / 場所:7階イベントスペース「701」、1階「MOLESKINE」「HINEMOS」>4階では、テニス・卓球・バドミントンをミックスした新感覚スポーツ「ピックルボール」のカルチャーを発信するブランド「Pacific PICKLE CLUB」と、3階にあるデザイン会社「れもんらいふ」がコラボして「HARAKADO1周年ハラカド文化祭 PICKLE in HARAKADO」を行う。期間中は、実際にピックルボールが楽しめるコートや、3階カフェレストラン「HOW'z」が期間限定で4階カフェスペースに出店するなど、さまざまなコンテンツを提供。<開催日時:4月17日(木)〜4月23日(水)11時〜21時※4月17日(木)18時〜23時にクローズドパーティーを開催 / 場所:4階>■「れもんらいふ」のセレクトショップが登場!「ハラカド」に拠点を構えるデザイン会社・れもんらいふは、4月17日(木)に移転1周年を迎える。それに伴い、セレクトショップ「LEMONLIFE WORK&SHOP HARAJUKU, TOKYO」をオープン!デザインの現場でありながら、セレクトショップとしての機能も備えたこの空間では、自社製品「KISS,TOKYO」や「HARAJUKU SPORTS CLUB」のほか、他テナントとのコラボ商品、代表・千原徹也さんのおすすめアイテムも並ぶ予定だ。「原宿で一緒になんかやろう」というスローガンのもと、“働く”と“売る”が交差するユニークな場として注目を集めそうだ。オープンを記念して、オリジナルTシャツ(3800円)の販売と、「HOW'z×LEMONLIFE WORK&SHOP」による千原徹也さんをモチーフにしたメガネクッキーの配布を行うので、ぜひ足を運んでみよう。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。