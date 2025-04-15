リリース情報



ニューシングル「GRIT」2025年5月28日（水）発売予約：https://befirst.lnk.to/GRIT◆CD収録内容（全品番共通）1.GRIT2.タイトル未定3.Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜全3曲収録予定○LIVE盤［SG+DVD（スマプラ対応）］品番 : AVCD-61546/B 価格 : \3,520（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典（封入）: トレーディングカードA（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード［SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応）］品番 : AVCD-61547/B 価格 : \3,520（税込）初回仕様 : デジパック初回特典（封入）: トレーディングカードA（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード◆映像収録内容（AVCD-61546/B・AVCD-61547/B）D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama1.Guilty2.SOS3.Mainstream4.Milli-Billi5.Bump Around6.Bye-Good-Bye7.Blissful8.Nova Flame (Day2)9.Metamorphose (Day2)○MV盤［SG+DVD（スマプラ対応）］品番 : AVCD-61548/B 価格 : \2,420（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典（封入）: トレーディングカードB（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード［SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応）］品番 : AVCD-61549/B 価格 : \2,915（税込）初回仕様 : デジパック初回特典（封入）: トレーディングカードB（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード◆映像収録内容（AVCD-61548/B・AVCD-61549/B）1.GRIT -Music Video-2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-［SG（スマプラ対応）］品番 : AVCD-61550 価格 : \1,595（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典（封入）: トレーディングカードC（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード○初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品［SG+DVD（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-61551/B 価格 : \5,500（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-61552/B 価格 : \5,500（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック◆映像収録内容（AVC1-61551/B・AVC1-61552/B）Music Video1.GRIT -Music Video-2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama1.Guilty2.SOS3.Mainstream4.Milli-Billi5.Bump Around6.Bye-Good-Bye7.Blissful8.Nova Flame (Day2)9.Metamorphose (Day2)◆特典詳細BE:FIRST『GRIT』をご予約・ご購入頂きますと下記特典を先着にてプレゼントいたします。各特典につきましては数に限りがございますので無くなり次第終了となります。スマホサイズステッカー（全7種よりランダム1種）※全店舗、ECサイト共通（一部取り扱いがない店舗やECサイトもございますのでご確認の上ご購入下さい）※BMSG MUSIC SHOP専売商品は対象外となります。［SG（スマプラ対応）］初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ品番 : AVZ1-61553 価格 : \3,795（税込）仕様 : 紙ジャケット特典（封入）: トレーディングカードC（全7種類セット封入）応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱：CD+グッズ : マルチケース付きキーホルダー（オリジナル集合トレーティングカード付き）