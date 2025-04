BE:FIRSTが、11月から全国10都市を回るファンミーティングアリーナツアー<BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2->の詳細を発表した。約4年振りの開催となるファンミーティング。チケットの申込など詳細はHPをご確認いただきたい。なおBE:FIRSTは、5月28日にニューシングル「GRIT」をリリースする。「GRIT」は2000年代HIP HOPを現代に昇華させたトラックに乗せて、これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である、と世界に向けて新たな一歩を宣言する自分達の今までとこれからを描いた、アグレッシブなHIP HOPチューンだという。

ファンミーティングアリーナツアー情報

<BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2->

詳細:https://befirst.tokyo/tour/hello-my-besty2



東京・有明アリーナ

2025年11月1日(土)OPEN 17:00 / START 18:00

2025年11月2日(日)OPEN 12:00 / START 13:00 ・ OPEN 17:30 / START 18:30

お問い合わせ先:クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669(月・水・金 12:00〜16:00)



大阪城ホール

2025年11月8日(土)OPEN 16:00 / START 17:00

2025年11月9日(日)OPEN 12:00 / START 13:00 ・ OPEN 17:30 / START 18:30

お問い合わせ先:YUMEBANCHI(大阪)06-6341-3525(平日12:00〜17:00)



福井・サンドーム福井

2025年11月15日(土)OPEN 16:00 / START 17:00

2025年11月16日(日)OPEN 15:00 / START 16:00

お問い合わせ先:キョードー北陸チケットセンター025-245-5100火〜金12:00〜16:00・土曜10:00〜15:00(休業日:月・日・祝日)



広島グリーンアリーナ

2025年11月22日(土)OPEN 16:00 / START 17:00

2025年11月23日(日)OPEN 15:00 / START 16:00

お問い合わせ先:YUMEBANCHI(広島)082-249-3571(平日12:00〜17:00)



愛知・Aichi Sky Expo(愛知国際展示場)ホールA

2025年11月29日(土)OPEN 16:00 / START 17:00

2025年11月30日(日)OPEN 12:00 / START 13:00 ・ OPEN 17:30 / START 18:30

お問い合わせ先:サンデーフォークプロモーション052-320-9100(全日12:00〜18:00)



福岡・マリンメッセ福岡A館

2025年12月13日(土)OPEN 16:00 / START 17:00

2025年12月14日(日)OPEN 15:00 / START 16:00

お問い合わせ先:キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜11:00〜15:00)



新潟・朱鷺メッセ

2026年1月17日(土)OPEN 16:00 / START 17:00

2026年1月18日(日)OPEN 15:00 / START 16:00

お問い合わせ先:キョードー北陸チケットセンター025-245-5100火〜金12:00〜16:00・土曜10:00〜15:00(休業日:月・日・祝日)



香川・あなぶきアリーナ香川

2026年1月24日(土)OPEN 16:00 / START 17:00

2026年1月25日(日)OPEN 15:00 / START 16:00

お問い合わせ先:デューク高松 087-822-2520(平日11:00〜17:00)



宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年1月31日(土)OPEN 16:00 / START 17:00

2026年2月1日(日)OPEN 15:00 / START 16:00

お問い合わせ先:GIP GIPお問合せフォームhttps://www.gip-web.co.jp/t/info



北海道・札幌きたえーる

2026年2月14日(土)OPEN 16:00 / START 17:00

2026年2月15日(日)OPEN 15:00 / START 16:00

お問い合わせ先:マウントアライブ 050-3504-8700(平日 11:00〜18:00)



リリース情報

ニューシングル「GRIT」

2025年5月28日(水)発売

予約:https://befirst.lnk.to/GRIT



◆CD収録内容(全品番共通)

1.GRIT

2.タイトル未定

3.Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜

全3曲収録予定



○LIVE盤[SG+DVD(スマプラ対応)]

品番 : AVCD-61546/B 価格 : \3,520(税込)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入): トレーディングカードA(全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



[SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)]

品番 : AVCD-61547/B 価格 : \3,520(税込)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入): トレーディングカードA(全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容(AVCD-61546/B・AVCD-61547/B)

D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama

1.Guilty

2.SOS

3.Mainstream

4.Milli-Billi

5.Bump Around

6.Bye-Good-Bye

7.Blissful

8.Nova Flame (Day2)

9.Metamorphose (Day2)



○MV盤[SG+DVD(スマプラ対応)]

品番 : AVCD-61548/B 価格 : \2,420(税込)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入): トレーディングカードB(全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



[SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)]

品番 : AVCD-61549/B 価格 : \2,915(税込)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入): トレーディングカードB(全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容(AVCD-61548/B・AVCD-61549/B)

1.GRIT -Music Video-

2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-



[SG(スマプラ対応)]

品番 : AVCD-61550 価格 : \1,595(税込)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入): トレーディングカードC(全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

[SG+DVD(スマプラ対応)]初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-61551/B 価格 : \5,500(税込)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



[SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)]初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-61552/B 価格 : \5,500(税込)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



◆映像収録内容(AVC1-61551/B・AVC1-61552/B)

Music Video

1.GRIT -Music Video-

2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-



D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama

1.Guilty

2.SOS

3.Mainstream

4.Milli-Billi

5.Bump Around

6.Bye-Good-Bye

7.Blissful

8.Nova Flame (Day2)

9.Metamorphose (Day2)



◆特典詳細

BE:FIRST『GRIT』をご予約・ご購入頂きますと下記特典を先着にてプレゼントいたします。

各特典につきましては数に限りがございますので無くなり次第終了となります。



スマホサイズステッカー(全7種よりランダム1種)

※全店舗、ECサイト共通(一部取り扱いがない店舗やECサイトもございますのでご確認の上ご購入下さい)

※BMSG MUSIC SHOP専売商品は対象外となります。



[SG(スマプラ対応)]初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱:CD+バンドルグッズ

品番 : AVZ1-61553 価格 : \3,795(税込)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入): トレーディングカードC(全7種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱:CD+グッズ : マルチケース付きキーホルダー(オリジナル集合トレーティングカード付き)

今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲で、21歳のBillboardチャート入りプロデューサー・Kaviと、グラミー賞受賞経験もある音楽プロデューサー/シンガー/ソングライター・Colby O'Donisも迎えている。その他、タイトル未定の新曲とBE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」のJUNON、LEOに続く第3弾となるRYUHEIのソロ曲「Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜」の合計3曲を収録予定だ。MV盤には、表題曲「GRIT」のミュージックビデオと撮影裏を収めたBehind The Scenes映像を収録している。ライブ映像とMVを収録したBMSG MUSIC SHOP限定盤やバンドルグッズ付きの形態もBMSG MUSIC SHOPにて販売される。リリース記念グッズもBMSG SHOPにて発売が決定したのでぜひチェックしていただきたい。