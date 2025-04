【週刊FLASH 4月26日・5月6日号】 4月15日発売 価格:600円

光文社は「週刊FLASH 4月26日・5月6日号」を本日4月15日に発売した。価格は600円。表紙と巻頭ページはデビュー以来、コスプレイヤーだけではなくCMなどでも活躍している桃月なしこさん。

「家飲みデート」というテーマで10ページにわたり様々な顔を見せている。インタビューでは30歳を前にした最近の心境について語っている。FLASHデジタル写真集「桃月なしこ 何度だって…」が発売中。

桃月なしこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典

桃月なしこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典

白百合女子大学卒の新田妃奈さんがFLASHに登場。自身初となるグラビアで、美麗なルックスとHカップの圧倒的プロポーションを披露。初グラビアということで表情には緊張を見せつつも、徐々に大胆なポーズになっていく様には今後の期待が膨らむ。“お嬢様のはじめて”を目に焼き付けて欲しい。

新田妃奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

新田妃奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

1stDVDが大ヒットし、目下グラビア界を席捲する天野ちよさんが5ページに渡り圧巻のHカップボディを見せつける。特に入浴カットは、大人っぽい表情もあいまって、この上ない艶が感じられる必見の1枚だ。

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

2024年のデビュー以降、そのまなざしとプロポーションでグラビア界に新風を吹き込む蒔埜ひなさん。「グラビアの撮影は、今一番楽しいイベントです」と語り、インタビューでは東京生活の感想も話している。

蒔埜ひな (C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

蒔埜ひな (C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

蒔埜ひな (C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

SKE48を卒業後女優として活躍する北野瑠華さんがFLASHに登場。同日発売のデジタル写真集から厳選カットを5ページにわたって公開。ヒップやバスト、ウエストのボディラインを見せつける、素肌感あふれるカットとなっている。

北野瑠華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN

北野瑠華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN

アイドルを卒業後、2024年にグラビアに挑戦して話題をさらった星乃まりなさんがFLASHに登場。昨年の同誌でのグラビアデビュー以降、SNSのフォロワーも増えて反響を感じているという。2月に21歳を迎え、インタビューでは「大人になった一面」について話している。

星乃まりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔(SIGNO)

星乃まりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔(SIGNO)

星乃まりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔(SIGNO)

日本レースクイーン大賞2021で新人部門グランプリと大賞グランプリを史上初めて同時に受賞し、「伝説のレースクイーン」と呼ばれる川瀬もえさん。自身初となる写真集「Manual」の重版が決定し、その未公開カットを「FLASH」で特別に掲載している。女神感あふれる6枚の厳選カットは必見だ。

川瀬もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

アイドルグループ「#よーよーよー」で活動をしている楠偉音さんの初グラビア。4種類の水着をまとい、アイドルらしい柔らかな表情を見せている。初登場ということで16問16答でその素顔に迫っている。

楠偉音(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

楠偉音(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

