BE:FIRSTファンミーティングアリーナツアー詳細を発表
■BE:FIRSTが、11月から全国10都市を回る約4年ぶりのファンミーティングを開催！
BE:FIRSTが、11月から全国10都市を回るファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』の詳細を発表した。
約4年ぶりの開催となるファンミーティング。チケットの申込など詳細は、公式サイトまで。
ライブ情報
11/01（土）東京・有明アリーナ
11/02（日）東京・有明アリーナ
11/08（土）大阪・大阪城ホール
11/09（日）大阪・大阪城ホール
11/15（土）福井・サンドーム福井
11/16（日）福井・サンドーム福井
11/22（土）広島・広島グリーンアリーナ
11/23（日）広島・広島グリーンアリーナ
11/29（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知国際展示場）ホールA
11/30（日）愛知・Aichi Sky Expo（愛知国際展示場）ホールA
12/13（土）福岡・マリンメッセ福岡A館
12/14（日）福岡・マリンメッセ福岡A館
[2026年]
01/17（土）新潟・朱鷺メッセ
01/18（日）新潟・朱鷺メッセ
01/24（土）香川・あなぶきアリーナ香川
01/25（日）香川・あなぶきアリーナ香川
01/31（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
02/01（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
02/14（土）北海道・札幌きたえーる
02/15（日）北海道・札幌きたえーる
リリース情報
2025.05.28 ON SALE
SINGLE「GRIT」
『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』公式サイト
https://befirst.tokyo/tour/hello-my-besty2
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/