13,000人を超えるわんちゃん同伴の方が来園！東武ワールドスクウェア「WORLDog！ふれんどりー」1周年記念イベント

東武ワールドスクウェアは、2025年度、「WORLDog!ふれんどりー」1周年を記念したイベントを実施します。

東武ワールドスクウェア「WORLDog!ふれんどりー」1周年記念イベント

東武ワールドスクウェアは、2024年4月1日(月)より「WORLDog!ふれんどりー」として、リード着用のわんちゃんと一緒に入園出来る取り組みを開始し、2025年4月1日(火)で1周年を迎え、13,000人を超えるわんちゃん同伴の方が来園。

2025年度は、「WORLDog!ふれんどりー」1周年を記念したイベントを実施!

詳細は随時公式ホームページやSNSにて発信されます。

また、わんちゃんと一緒に入園の方には「WORLDog!ふれんどりー2025オリジナルステッカー」をプレゼントしています。

サグラダ・ファミリア

レストランやカフェでは一緒にランチも楽しめる

WORLDog!ふれんどりー2025オリジナルステッカー

<参考>

1. わんちゃん入園関連の同社取組

2023年11月1日 「わんちゃんフリーDAY」として、期日限定(毎週土曜日、1の付く日)にて試験的にリード着用入園、リードフックの設置、お土産店舗への入店等を開始

2023年11月11日 同社初となる「わんちゃんマルシェ」を開催

2024年2月11日 同社として毎年2月11日(建国記念の日)をわんちゃんとそのご家族の日として、「犬国記念日」を制定し、イベント開催、快適性の検証など実施

2024年4月1日 「WORLDog!ふれんどりー」として、通年入園を開始

2024年6月27日 園内エジプトゾーンにあるカフェ「すふぃんくす店」にて同伴入店を開始

2024年7月17日 園内ウエルカムスクウェアにあるカフェテリアレストラン「ワールド店」にて同伴入店を開始

2024年10月12日 わんちゃん向け休憩スペース「わんちゃんオアシス」新設

2024年12月21日 わんちゃん同伴入園者数10,000人達成

2025年2月11日 「犬国記念日」開催、わんちゃん同伴入園者数11,111人達成

■施設概要

施設名 :東武ワールドスクウェア

所在地 :〒321-2593 栃木県日光市鬼怒川温泉大原209-1

アクセス :東武線「東武ワールドスクウェア駅」下車徒歩1分

鬼怒川温泉駅(3番バス乗り場)よりバスで5分

営業時間 :日によって異なります。

HPを確認してください。

(最終入園は閉園時間の1時間前)

入園料 :大人(中学生以上) 2,800円

小人(4歳以上) 1,400円

