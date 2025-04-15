¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¥µ¥ë¥Ç¥£¡¢À®Ä¹¤ò¼¨¤¹Åêµå¡¡ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¢¡¸òÎ®Àï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3·³5¡½0»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plusÆÁÅç¡Ê15Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¢¥À¥ê¥ª¡¦¥µ¥ë¥Ç¥£Åê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬À®Ä¹¤ò¼¨¤¹Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·4²ó¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤È¤Ê¤ë147¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ï»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤È¤¬¤½¤Î¸å¤ÏÍ·¥´¥í¡¢°ì¥´¥í¤ÈÍÞ¤¨¤¿¡£2¡¢3²ó¤âÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡£4²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£61µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢4»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Áº¸ÏÓ¤Ï¡ÖµåÂ®150¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1.38¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÆÆ£3·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç½ÐÎÏ¤ò´Ë¤á¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤¿¤ÀÅê¤²¤Ë¤¤¤¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£½é²ó¤«¤éÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Åêµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÃæ¤ËÀÆÆ£3·³´ÆÆÄ¤¬¡Ö»Íµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁö¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥ë¥Ç¥£¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤ÎÎÏÅê¡£¡Ö³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë