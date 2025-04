7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTのファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』の詳細が15日、発表された。BE:FIRSTのファンミーティングは約4年振りとなる。11月から全国10都市をまわるツアーとなり、全23公演が開催される。チケットの申込など詳細はホームページで確認できる。

BE:FIRSTは5月28日にニューシングル「GRIT」をリリースする。MV盤には表題曲のミュージックビデオと撮影裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。ライブ映像とミュージックビデオを収録したBMSG MUSIC SHOP限定盤や、バンドルグッズ付きの形態もBMSG MUSIC SHOPにて販売される。リリース記念グッズもBMSG SHOPにて発売が決定しており、詳細は同サイトで確認できる。■BE:FIRST『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』【東京】有明アリーナ11月1日(土) 開場 午後5時/開演 午後6時11月2日(日) 開場 午前12時/開演 午後1時11月2日(日) 開場 午後5時30分/開演 午後6時30分【大阪】大阪城ホール11月8日(土) 開場 午後4時/開演 午後5時11月9日(日) 開場 午前12時/開演 午後1時11月9日(日) 開場 午後5時30分/開演 午後6時30分【福井】サンドーム福井11月15日(土) 開場 午後4時/開演 午後5時11月16日(日) 開場 午後3時/開演 午後4時【広島】広島グリーンアリーナ11月22日(土) 開場 午後4時/開演 午後5時11月23日(日) 開場 午後3時/開演 午後4時【愛知】Aichi Sky Expo(愛知国際展示場)ホールA11月29日(土) 開場 午後4時/開演 午後5時11月30日(日) 開場 午前12時/開演 午後1時11月30日(日) 開場 午後5時30分/開演 午後6時30分【福岡】マリンメッセ福岡A館12月13日(土) 開場 午後4時/開演 午後5時12月14日(日) 開場 午後3時/開演 午後4時【新潟】朱鷺メッセ2026年1月17日(土) 開場 午後4時/開演 午後5時2026年1月18日(日) 開場 午後3時/開演 午後4時【香川】あなぶきアリーナ香川2026年1月24日(土) 開場 午後4時/開演 午後5時2026年1月25日(日) 開場 午後3時/開演 午後4時【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ2026年1月31日(土) 開場 午後4時/開演 午後5時2026年2月1日(日) 開場 午後3時/開演 午後4時【北海道】札幌きたえーる2026年2月14日(土) 開場 午後4時/開演 午後5時2026年2月15日(日) 開場 午後3時/開演 午後4時