ºç¸¶°ê·Ã¡¡°ìÅÙ¤À¤±¤ä¤ê¤«¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¹ðÇò¡Ö¡È¤¸¤ã¤¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¤Ê¤¯¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºç¸¶°ê·Ã¡Ê65¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÅÙ¤À¤±¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¡ÖÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ºç¸¶¤ÎÉ×¤Ç22Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó¤È¾®Àî¤ÏÊ¸³ØºÂ¤ÎÆ±´ü¡£¸ß¤¤¤Î·ëº§¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àî¤¬²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢ºç¸¶¤Ï¡Ö»ä¥Ð¥¤¥È¤Î·Ð¸³¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¾®Àî¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ°ê·Ã¤µ¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ê¤ã¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ºç¸¶¤Ï¡Ö¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡Ë17ºÐ¤À¤±¤É¡¢1²ó¡¢¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ìÍ¾¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¡£Í¼Êý¤È¤«ÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡È¥Ð¥¤¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ë¤«¤é¹Ô¤³¤¦¡É¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ê»þ´ü¤¬¡ËÊë¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£»ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹Ô¤«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤È¤·¤¿¤é°ìÈÖ¼ê¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Í¥Àè¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡È¹Ô¤«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¤Ê¤¯¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤³¤Ç¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¡£ºç¸¶¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¿¤«¤â¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤É¤Ã¤«¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤¢¤ë¤â¤ó¡£Î¢¤À¤Ã¤¿¤é´é¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡£
¡¡¾®Àî¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¿Í¤¬¤â¤¦·ù¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¡£ºç¸¶°ê·Ã¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤È¡¢ºç¸¶¤Ï¡Ö²¿¤«¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¡¼¥Ä¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤«¤µ¡£²¿¤«1²ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£