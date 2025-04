¡ÈÈ¾Íç¡É¤ÇÇ®¾§¤ÎµåÃÄCM¤Ë¡Ö¤³¤ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥·¥ç¥¦¥¿¤À¤±¡×È¿¶ÁÂ³¡¹¡Ä¡Ö¤­¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×

今永出演の球団CMに大きな反響が寄せられた(C)Getty Images

カブスの今永昇太がシャワーを浴びながら歌う姿を球団のCMで披露し、話題を呼んでいる。球団公式Xが現地時間4月14日(日本時間15日)にその映像を公開した。

CMでは、今永がシャワーを浴びながらの後ろ姿を披露すると、反転して上半身裸で取っ手の付いたボディスポンジをマイク代わりにしながら、チームのビクトリーソングである「Go Cubs Go」をノリノリで歌う姿が映し出されている。

そして、シャワーを浴び終えると「Victory Songs Sund Better At SHO−TIME.(ビクトリーソングはショウ・タイムの日により格好良く聞こえる)」と今永自身の声が流れ、チームスローガンである「Be Here For It.(試合に来てチームを応援しよう)」と呼びかけている。

この映像を見たファンからは「これを成功させられるのはショウタだけ」「こんなことってあり得るの?!彼は本当にGOAT(史上最高)だ!」「今すぐ、このコンテンツをもっとくれ」「ショウタは正真正銘のGOATだ」「この人が大好き。リグレーで勝ったら、きっと一緒に歌ってくれるだろう」といった声が寄せられ、今永のパフォーマンスに酔いしれていた。

