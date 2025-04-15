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¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖA perfect present from Nadja Grandiva for my birthday.¡Ê¡á»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¤«¤é¤Î´°àú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖNow I need to find something to fill in my empty fridge.¡Ê¡á¤µ¤Æ¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤òËä¤á¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¤Î"2¥·¥ç¥Ã¥È"¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
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