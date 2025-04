タレントのミッツ・マングローブが15日までに、自身のインスタグラムを更新。10日に50歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

ミッツは「A perfect present from Nadja Grandiva for my birthday.(=私の誕生日にナジャ・グランディーバからの完璧なプレゼント)」とコメント。「Now I need to find something to fill in my empty fridge.(=さて、空っぽの冷蔵庫を埋めるものを探さなければ)」と、誕生日が同じタレントでドラァグクイーンのナジャ・グランディーバから贈られたフライパンとの"2ショット"写真を公開した。

12日放送のMBSラジオ「ナジャ・グランディーバのレツゴーサタデー」では、共演するお笑いコンビ「チキチキジョニー」の2人がナジャに向けてミニコント仕立ての歌をプレゼント。依頼主について「ミッツさんからのプレゼントです」と明かされると、その急ごしらえぶりに「クソみたいでビビる」と毒舌で応じて笑わせた。

そして「マジで私、高級フライパンをあげてんで!」と"抗議"。「フライパン欲しいって言うから"フライパン""高級"って調べて、めっちゃ高いフライパン。2万5000円、それをあげたのにそのお返しがコレか」とぼやいていた。

その後更新された番組公式YouTubeチャンネルで、ミッツからはTシャツも贈られたことを報告。その柄に「ソウル・供Ε愁Ε襦▲ープ・オン・ムービン!」と喜ぶナジャの様子を見て、「チキチキジョニー」の2人は口々に「プレゼント上手やな」「結局この2人の絆ですよ」と感心していた。

またナジャは「フライパンをこうやってる(掲げてる)写真を撮ってたで」と、ミッツからお礼のメッセージが来たことを告白。「『フライパンのほうが私の顔よりも大きいわ』って言うてた」と明かしていた。