【GiGOなんば戎橋】 4月18日10時 オープン予定 住所:大阪府大阪市中央区難波3-8-22 1階 営業時間:10時~23時30分 営業面積:65坪 設置台数:クレーンゲーム/73台

GENDA GiGO Entertainmentは、大阪ミナミ「なんば駅」戎橋筋沿いに「GiGOなんば戎橋」を4月18日10時よりグランドオープンする。

大阪メトロ「なんば駅」から 徒歩1分、戎橋筋沿いの角地という好立地に「GiGOなんば戎橋」がオープン。大阪ミナミ「なんば駅」周辺では、「GiGO大阪道頓堀本店」「GiGO難波アビオン」に続く3店舗目の出店となる。

「GiGOなんば戎橋」は、鮮やかなGiGOブルーの外観と、入り口近くから並ぶ多数のGiGOミニクレーンがひときわ目を引く店舗となっており、店内にはGiGO限定景品や人気の景品を展開するクレーンゲーム73台が設置される。

オープンを記念し、「GiGOなんば戎橋」でアンケートに答えた人を対象に、GiGOオリジナルノベルティ「GiGOソーダ」がプレゼントされるキャンペーンも実施予定。ノベルティの数量は限定となり、無くなり次第終了となる。

店内イメージ

ノベルティ「GiGOソーダ」

