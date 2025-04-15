¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÂôÄ¾Ç·¡¢16Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÀèÈ¯¡¡±«Å·Ãæ»ß¤ÇÃæ9Æü¤â¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½³ÚÅ·¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤¬16Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿13Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ9Æü¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±«¤ÇÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤Ç¡£¤à¤·¤íÂÎ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤ë»þ´Ö¤â¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢Îý½¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.13¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨½é¤Î³ÚÅ·Àï¤òÁ°¤Ë¡Öº¸ÂÇ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢µÞ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤¬Íè¤ë¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÅê¤²¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£