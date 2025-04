ENHYPENが、8〜9月に<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN U.S. & EUROPE>を開催することを発表した。本ツアーでは、アメリカとヨーロッパの10都市で計12回の公演を行う。アメリカツアーは8月6〜7日、ニューヨークのベルモントパークUBSアリーナで華麗な幕を上げる。その後、9日にシカゴ・ユナイテッドセンター、12〜13日にヒューストン・トヨタセンター、16日にロサンゼルス・BMOスタジアムと続く。

リリース情報

◆2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』計2形態:[BLUE NOON Ver.]、[WHITE MIDNIGHT Ver.]3,300円(税込)■購入制限※『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』、『ROMANCE : UNTOLD -daydream- (JAPAN Edition)』いずれも、単品をお一人様1会計につき、それぞれ5点までご購入可能です。『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』2形態と『ROMANCE : UNTOLD -daydream- (JAPAN Edition)』1形態の3形態コンプリートセットも、お一人様1会計につき、それぞれ5点までご購入可能です。※商品は数に限りがあります。各ストアの上限数に達し次第、販売を終了いたします。商品数の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。※商品の発送は日本国内のみ対応可能です。◆『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’ IN JAPAN』Blu-ray&DVD全3形態アスペクト:NTSC / 16:9 WIDE SCREEN / COLOR音声:DIGITAL STEREOREGION:ALL※収録映像の内容は3形態共通です。※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVD、通常盤DVDのフォトブック、ポスター、フォトカードの内容(絵柄)は異なります。※ポスターは折りたたんだ状態で封入します。※サイズや構成内容は制作元の事情により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。※素材の特徴上、クラックや変色、色移りなどが発生する可能性があります。・初回限定盤Blu-ray価格:9,900円(税込)品番:TYXT-19039・初回限定盤DVD価格:7,900円(税込)品番:TYBT-19047・通常盤DVD価格:6,600円(税込)品番:TYBT-19048/9▼販売サイト★ENHYPEN Weverse Shop Japanhttps://shop.weverse.io/ja/shop/JP_JPY/artists/10★UNIVERSAL MUSIC STOREhttps://store.universal-music.co.jp/artist/enhypen/[お問い合わせ]★Weverse カスタマーセンターお問い合わせフォーム:https://help.weverse.io/weverse/?language=ja営業時間:平日10:00〜12:00、13:00〜17:00 (土日祝日を除く)※24時間受け付けておりますが、お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。★UNIVERSAL MUSIC STORE カスタマー・サービスセンターお問い合わせフォーム:https://store.universal-music.co.jp/InquiryInput.jsp月〜金 10:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く)※お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。※お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。※営業時間外のお問い合わせは翌営業日以降の回答とさせていただきます。

◆ENHYPEN オフィシャルサイト

◆ENHYPEN オフィシャルX

◆ENHYPEN オフィシャルInstagram

◆ENHYPEN オフィシャルTikTok

◆ENHYPEN オフィシャルYouTubeチャンネル

デビュー後初の欧州ツアーも予定されている。8月22日にロンドンのO2アリーナを皮切りに、25日にマンチェスターのAOアリーナ、28日アムステルダムのジゴドーム、30日にブリュッセルのINGアリーナ、9月1日にベルリンのウーバーアリーナ、3日パリのアコールアリーナを回る。なおENHYPENは、6月5日、6枚目のミニアルバムでカムバックする。前作『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』以後、約7カ月ぶりのリリースとなる。こちらも是非チェックしていただきたい。