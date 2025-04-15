BABYMONSTER、YouTubeチャンネル登録者数が900万人を突破
■BABYMONSTER公式チャンネル累積再生数は43億ビューを突破！
BABYMONSTERのオフィシャルYou Tube登録者数が900万人を突破、1,000万人目前となった。
BABYMONSTERの公式You Tubeチャンネルの購読者数は4月14日16時42分頃、900万人の登録を超えた。その数値は、公式デビュー1周年を迎えたばかりの新鋭とは思えないほど突出している。1stフルアルバム『DRIP』のプロモーション活動が終わった状況であるにもかかわらず、直近3ヵ月ぶりに100万人の登録者を追加で集めた結果となる。
また、BABYMONSTERの公式チャンネル累積再生数は43億ビューを突破した。9編の億台ビューコンテンツをはじめ、基本数千、数百万ビューに達する映像がこの記録を後押しした。
BABYMONSTERはデビュー後初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR』を開催中。日程追加を繰り返し、北米、アジア、日本など計20都市で32回にわたってファンとの接点を増やしている。
リリース情報
2024.11.02 ON SALE
ALBUM『DRIP』
※韓国発売日：11月1日
『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS> IN JAPAN』公演詳細
https://yg-babymonster-official.jp/live/hello-monsters/
BABYMONSTER “POP-UP STORE”
https://yg-babymonster-official.jp/popup/hello-monsters/
「Sony Park展2025」（Part 2）特設ページ
https://www.sonypark.com/activity/001/
映画『見える子ちゃん』主題歌BABYMONSTER「Ghost」特設サイト
https://movie-mierukochan.jp/
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp