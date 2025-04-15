

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43415.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43339.51 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41769.67 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41577.99 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41347.56 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39816.47 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39769.85 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39279.35 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38551.63 均衡表雲上限(日足)

38271.32 200日移動平均線

38054.94 26週移動平均線

37865.46 均衡表雲下限(日足)

37841.08 75日移動平均線

37770.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)

37272.03 均衡表雲上限(週足)

37211.13 13週移動平均線

36482.53 均衡表雲下限(週足)

36293.42 ボリンジャー:-1σ(26週)

35770.20 25日移動平均線

35617.56 新値三本足陽転値

35595.49 均衡表基準線(週足)

35150.65 均衡表転換線(週足)

35142.92 ボリンジャー:-1σ(13週)

34531.90 ボリンジャー:-2σ(26週)

34506.72 均衡表基準線(日足)



34267.54 ★日経平均株価15日終値



33770.37 ボリンジャー:-1σ(25日)

33528.52 6日移動平均線

33074.70 ボリンジャー:-2σ(13週)

32918.74 均衡表転換線(日足)

32770.37 ボリンジャー:-3σ(26週)

31770.54 ボリンジャー:-2σ(25日)

31006.49 ボリンジャー:-3σ(13週)

29770.72 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 65.23(前日61.65)

ST.Slow(9日) 56.66(前日46.94)



ST.Fast(13週) 26.11(前日25.01)

ST.Slow(13週) 22.87(前日22.51)



［2025年4月15日］



株探ニュース

