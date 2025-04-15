　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43415.77　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43339.51　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41769.67　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41577.99　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41347.56　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39816.47　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39769.85　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39279.35　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38551.63　　均衡表雲上限(日足)
38271.32　　200日移動平均線
38054.94　　26週移動平均線
37865.46　　均衡表雲下限(日足)
37841.08　　75日移動平均線
37770.02　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37272.03　　均衡表雲上限(週足)
37211.13　　13週移動平均線
36482.53　　均衡表雲下限(週足)
36293.42　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35770.20　　25日移動平均線
35617.56　　新値三本足陽転値
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35150.65　　均衡表転換線(週足)
35142.92　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34531.90　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34506.72　　均衡表基準線(日足)

34267.54　　★日経平均株価15日終値

33770.37　　ボリンジャー:-1σ(25日)
33528.52　　6日移動平均線
33074.70　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32918.74　　均衡表転換線(日足)
32770.37　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31770.54　　ボリンジャー:-2σ(25日)
31006.49　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29770.72　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　65.23(前日61.65)
ST.Slow(9日)　　56.66(前日46.94)

ST.Fast(13週)　 26.11(前日25.01)
ST.Slow(13週)　 22.87(前日22.51)

［2025年4月15日］

株探ニュース