µªÆ£Àµ¼ù»á¡¡ËüÇî¤Î´¶ÁÛ¤á¤°¤ê¡Ö£Ö£É£ÐÂÔ¶ø¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤¿Êý¤ÎÅê¹Æ¡ÊÆÃ¤ËÍÌ¾¿Í¡Ë¤Ï¿®ÍêÅÙ¤¬Äã¤¤¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬£±£µÆü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤á¤°¤ëÍÌ¾¿Í¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï£±£³Æü¤Ë³«Ëë¡£½éÆü¤ÏÌó£±£±Ëü£¹£°£°£°¿Í¡¢£²ÆüÌÜ¤Ï£µËü£±£°£°£°¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤é¤¬£Ó£Î£Ó¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µªÆ£»á¤Ï¡ÖµÏ¿¡§ËüÇî¤Î³«ËëÆü£±£³Æü¤Ë£±£±Ëü£¹£°£°£°¿Í¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÍè¾ì¡£ÂÐ¤·¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï£²Ëü£²£°£°£°¿Í¤¬Æþ¾ì¡¢¤Ä¤Þ¤êÊÂ¤Ð¤ºÆþ¾ì¤Ç¤¤¿¿Í¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤â´Þ¤á£²Ëü£²£°£°£°¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬ÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç£Ö£É£ÐÂÔ¶ø¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤¿Êý¤ÎÅê¹Æ¡ÊÆÃ¤ËÍÌ¾¿Í¡Ë¤Ï¿®ÍêÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÆþ¾ì·ôÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤«¡¢Í½Ìó¤·¤¿¤Î¤«Åù¤Î¼èºà¤äÄ´ºº¤Î²áÄø¡¿ËüÇî¤È¤Î¶¨»¿´Ø·¸Åù¤¬¤¤Á¤ó¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åê¹Æ¤Ï¥¹¥Æ¥ë¥¹¹¹ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç´Ø·¸À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£