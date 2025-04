大阪・関西万博で楽しめる！中島大祥堂「【万博限定】丹波栗のバームクーヘン」など３品

中島大祥堂は、2025年4月13日(日)から開催されている2025年大阪・関西万博に出店します。

中島大祥堂は、2025年4月13日(日)から開催されている2025年大阪・関西万博に出店。

出店を記念して、限定商品を含む新商品「金のいもくり」、「丹波黒豆おこし 豆菓」、「【万博限定】丹波栗のバームクーヘン」の3品を発売します。

金のいもくり

内容量 :6個入

本体価格:2,376円(税込)

※中島大祥堂常設店舗でも5月上旬より販売予定

丁寧に裏ごしした「和栗」と、濃厚な甘みの「なると金時芋」を贅沢に使用し、風味豊かに焼き上げました。

余分な原料を加えず、素材本来の美味しさを引き立てるようにこだわった一品です。

特徴的なのは金色のパッケージ。

いがぐりをイメージした形状で、開封すると中から栗がぽんっと現れるユニークな仕掛け。

さらにパッケージにはストラップが付いており、キーホルダーとしても使えます。

丹波黒豆おこし 豆菓

内容量 :12個入

本体価格:1,404円(税込)

※中島大祥堂常設店舗でも5月上旬より販売予定

大阪の代表銘菓であるおこしをベースに、丁寧に煎った香ばしい風味の丹波産黒豆、ピスタチオ、クランベリー、米パフを合わせ、味わいにアクセントを加えています。

和三蜜糖の上品な甘さが軽やかな食感を引き立て、どこか懐かしくも新しい風味を楽しめます。

伝統の味わいを大切にしつつ、日常に少し特別感を添えるお菓子が完成しました。

【万博限定】丹波栗のバームクーヘン

内容量 :1個入

本体価格:2,160円(税込)

※2025年大阪・関西万博限定販売

丹波栗を使用し、素材の味わいを生かしてふんわりと焼き上げたバームクーヘンです。

栗の豊かな風味としっとりとした口どけを楽しめます。

パッケージは大阪・関西万博のイメージカラーを基調とした特別なデザインが施されており、記念品としてもぴったりな一品です。

【出店情報】

出店場所:2025年大阪・関西万博

ORA外食パビリオン「宴〜UTAGE〜」内1階特設ブース

出店期間:2025年4月13日(日)〜10月13日(月)

※2025年大阪・関西万博全期間

