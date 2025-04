AQ Group 外国人技能者の社員に対して長期雇用に向けた取り組みを開始！コムテックス「キャリアリンク」

コムテックスは、AQ Groupに対して、建設キャリアアップシステム認定・入退場管理システム「キャリアリンク」の提供及び導入支援を実施し、AQ Groupが自社の優秀な外国人技能者の社員の長期雇用に向けた取り組みを開始しました。

コムテックス「キャリアリンク」

■キャリアリンクについて

■キャリアリンクについて

キャリアリンクは、国交省受託事業をきっかけに構築したCCUS認定の現場入退場管理システムです。

CCUS認定システムの中で唯一「電話発信」での就業履歴登録が可能で、蓄積したデータはそのままCCUSへ連携できます。

現場にカードリーダー等の機器の準備は不要です。

現場に割り当てた入退用の電話番号それぞれに技能者の携帯電話・スマートフォンから電話をかけていただくだけの簡単入退場管理を実現します。

